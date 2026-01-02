Basilicata e PNRR: Case e Ospedali di Comunità in Avanzo

L’implementazione della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in Basilicata, con particolare riferimento alla realizzazione di Case della Comunità e Ospedali di Comunità, si configura come un processo articolato che dimostra un avanzamento significativo e una rigorosa aderenza al cronoprogramma nazionale.

Le opere previste nelle province di Potenza e Matera sono state regolarmente avviate e, in numerosi casi, si trovano in fasi avanzate di esecuzione, con previsioni di completamento entro la primavera e l’estate del 2026.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, sottolinea come questa fase attuativa rappresenti una sfida complessa per tutte le regioni italiane, non solo per la complessità intrinseca di tali infrastrutture, ma anche per la necessità di integrare potenziamento tecnologico e innovazione digitale all’interno del sistema sanitario territoriale.

La realizzazione di Case della Comunità e Ospedali di Comunità non è un semplice intervento edilizio, ma un’operazione di trasformazione profonda del sistema sanitario, orientata a una maggiore prossimità ai cittadini e a una gestione più integrata dei percorsi di cura.

È fondamentale, come evidenzia l’assessore, contestualizzare l’attuazione all’interno di un orizzonte temporale più ampio.

Gli impegni assunti a livello nazionale non prevedono la conclusione di tutte le opere entro il 2025, e un monitoraggio efficace deve tener conto di questa prospettiva.

Questo implica una visione dinamica, che consideri l’intero ciclo di vita del progetto, dalla fase di progettazione iniziale alla successiva messa in funzione dei servizi offerti alla comunità.

Un aspetto cruciale da comprendere è la distinzione tra avanzamento finanziario e avanzamento fisico dei lavori.

I dati relativi alla spesa, rendicontati dai Responsabili Unici del Procedimento (Rup) attraverso il sistema Regis, derivano dalle verifiche sugli Stati di Avanzamento Lavori (Sal) presentati dalle imprese esecutrici.

Pur essendo un indicatore importante, questo dato amministrativo-contabile non fornisce necessariamente un quadro preciso dello stato reale dei cantieri in una fase intermedia, soggetta a possibili ritardi o imprevisti.

L’analisi dell’andamento del PNRR deve quindi essere multidimensionale, considerando non solo l’aspetto finanziario, ma anche la qualità dei materiali utilizzati, l’efficienza delle procedure amministrative e l’impatto sociale dei progetti realizzati.

In definitiva, l’impegno della Regione Basilicata si traduce in un percorso trasparente e progressivo verso l’implementazione della Missione 6 del PNRR, un investimento strategico per il futuro del sistema sanitario regionale e per il benessere dei suoi cittadini.

Il monitoraggio continuo e l’adeguamento flessibile alle evoluzioni del contesto socio-economico saranno elementi chiave per garantire il successo di questa ambiziosa iniziativa.