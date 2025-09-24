Basilicata investe: corsi OSS per il futuro del welfare lucano

La Regione Basilicata investe nel futuro del welfare lucano attraverso un’iniziativa formativa strategica: l’affidamento all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza l’organizzazione di due corsi dedicati a operatori socio-sanitari (OSS).

Questa decisione, che prevede la formazione di un totale di 60 professionisti, risponde ad una pressante necessità di personale specializzato, esacerbata dalle sfide demografiche e dalle crescenti richieste di assistenza sul territorio.

I corsi, strutturati in gruppi di 30 partecipanti, mirano a conferire un attestato di qualifica riconosciuto a livello nazionale, un requisito fondamentale per l’operatività professionale in qualsiasi regione italiana.

L’esperienza formativa, completamente in presenza presso le strutture sanitarie dell’AOR San Carlo, si articola in un percorso annuale intensivo, della durata complessiva di mille ore.

La programmazione didattica è stata concepita per garantire una preparazione completa e versatile.

Si articola in tre nuclei fondamentali: una solida base teorica, che fornisce le conoscenze imprescindibili in ambito sanitario e sociale; una componente teorica professionalizzante, mirata a sviluppare competenze specifiche per l’assistenza a diverse tipologie di pazienti e contesti; e, cruciale, un periodo pratico articolato in esercitazione e tirocinio guidato.

Quest’ultimo aspetto, svolto in aree sanitarie, sociali e socio-sanitarie, permette agli studenti di applicare concretamente le conoscenze acquisite e di sviluppare le capacità relazionali necessarie per l’assistenza alla persona.

L’enfasi sul tirocinio rappresenta un elemento distintivo del percorso, volto a colmare il divario tra teoria e pratica e a favorire l’inserimento professionale.

L’assessore regionale alla salute, Cosimo Latronico, ha sottolineato come questa iniziativa costituisca una dimostrazione concreta dell’impegno della Regione a consolidare e potenziare il sistema sanitario e sociale lucano, rispondendo in modo proattivo alle esigenze emergenti della comunità.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche volte a rafforzare il welfare territoriale e a garantire un’assistenza di qualità a tutti i cittadini.

Il direttore generale dell’AOR, Giuseppe Spera, ha aggiunto che l’offerta formativa è perfettamente in linea con le strategie aziendali volte a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del capitale umano, riconoscendo l’importanza del personale qualificato come pilastro fondamentale per la qualità dei servizi offerti.

Questo impegno si traduce in investimenti continui nella formazione e nell’aggiornamento professionale, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro stimolante e offrire opportunità di crescita per tutti i dipendenti e collaboratori.

L’iniziativa mira inoltre a rispondere alla carenza di figure professionali nel settore, contribuendo a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi socio-sanitari nel territorio lucano.