Basilicata: Sanità del futuro tra tecnologia e territorio

La Basilicata proietta il proprio sistema sanitario verso il futuro, consolidando un percorso di innovazione e resilienza. L’impegno della Regione, guidata dall’Assessore alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, si concretizza in investimenti strategici che mirano a ridefinire i parametri dell’assistenza sanitaria pubblica, elevandola a standard di eccellenza.Recentemente, il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera ha accolto due acquisizioni tecnologiche di primaria importanza: un Tomografo Assiale Computerizzato (TAC) di ultima generazione e un Densitometro Osseo all’avanguardia. Questi strumenti, finanziati tramite l’investimento M6C2 – 1.1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresentano un tassello fondamentale nel più ampio progetto di modernizzazione del parco tecnologico e digitale ospedaliero regionale. L’Assessore Latronico ha sottolineato come queste nuove tecnologie non siano solo un adeguamento a standard internazionali, ma un vero e proprio volano di sviluppo per la sanità lucana. Il Pnrr, lungi dall’essere una semplice fonte di finanziamento, si configura come un vero e proprio motore di trasformazione strutturale, capace di generare benefici tangibili e duraturi per la comunità. Questo approccio strategico si traduce in una sanità più efficiente, accurata e orientata al paziente.Parallelamente, a Marconia di Pisticci, è stato inaugurato un nuovo Centro Prelievi dell’Azienda Sanitaria Locale (Asm). Questa iniziativa, unitamente all’ampliamento dei servizi di diagnostica e prelievo presso l’Ospedale di Tinchi di Pisticci, testimonia l’impegno della Regione verso il rafforzamento della sanità territoriale, un pilastro fondamentale per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure a tutti i cittadini, anche in aree più distanti dai centri di aggregazione sanitaria.Il potenziamento della diagnostica e dei servizi di prelievo, con una dotazione tecnologica all’avanguardia e un personale altamente qualificato, si inserisce in un’ottica di medicina preventiva e di diagnosi precoce, elementi cruciali per migliorare l’esito delle terapie e ridurre la disuguaglianza nell’accesso alle cure.Il direttore generale dell’Asm, Maurizio Friolo, ha evidenziato come il nuovo Centro Prelievi rappresenti un ulteriore passo avanti verso un sistema sanitario più efficiente, puntuale e attento alle esigenze del territorio. L’impegno congiunto della direzione sanitaria, del personale medico e tecnico, e dell’amministrazione regionale è rivolto a garantire prestazioni sanitarie di alta qualità, accessibili a tutti, con tempi di attesa ridotti al minimo.La salute della popolazione lucana è priorità assoluta, e gli investimenti in tecnologia, infrastrutture e risorse umane testimoniano la volontà di costruire un sistema sanitario resiliente, inclusivo e capace di rispondere efficacemente alle sfide del futuro, con l’obiettivo di garantire a ogni cittadino il diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione. L’evoluzione del sistema sanitario regionale non si arresta qui, ma prosegue con un’attenzione costante all’innovazione, alla formazione del personale e al coinvolgimento attivo dei cittadini.