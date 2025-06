Basilicata, Sanità Futura: Avanza la Missione 6 del PNRR

La Basilicata si proietta verso il futuro della sanità con un avanzamento significativo nell’attuazione della Missione 6 – Salute, pilastro fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC). L’aggiornamento a giugno 2025 traccia un quadro di progressi tangibili, testimoniato da cantieri attivi, apparecchiature all’avanguardia in fase di installazione e una strategia d’intervento calibrata per rispondere alle esigenze specifiche del territorio regionale. L’Assessore alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, sottolinea come la visibilità dei cantieri, l’operatività crescente delle nuove tecnologie e la chiarezza della strategia delineata dimostrino l’impegno concreto della Regione nel rispettare le tempistiche e gli obiettivi prefissati. Questo impegno si traduce in un avanzamento concreto, con un portafoglio di 86 interventi complessivi, di cui 66 già in piena fase esecutiva (equivalenti al 76,7%), che comprendono la realizzazione di Ospedali di Comunità, Case della Comunità e l’acquisizione di apparecchiature mediche complesse. Ulteriori 18 interventi sono contrattualizzati e prossimi all’avvio, focalizzati principalmente sull’installazione di tali tecnologie avanzate. Si segnalano, inoltre, due progetti già completati, relativi a sistemi di supporto vitale intensivo e semi-intensivo, che operano e rendicontano i risultati conseguiti.Latronico evidenzia un aspetto cruciale: i flussi finanziari liquidati non riflettono integralmente lo stato di avanzamento fisico dei lavori. Le procedure di liquidazione seguono iter amministrativi distinti e spesso disallineati rispetto ai tempi di realizzazione delle opere. L’utilizzo esclusivo dei dati contabili come metro di giudizio, pertanto, rischia di generare interpretazioni erronee e fuorvianti rispetto alla realtà operativa dei cantieri e all’effettivo livello di implementazione degli interventi. L’attenzione, pertanto, deve concentrarsi sui risultati tangibili e sull’impatto sui servizi offerti alla comunità, non sulle semplici cifre.L’Assessore insiste sulla necessità di superare una visione puramente numerica, concentrandosi sull’impegno verso i cittadini e sull’effettivo miglioramento della qualità dei servizi sanitari. Un recente incontro con l’Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr ha confermato la validità del percorso lucano, riconoscendone il positivo andamento. Analogamente, Invitalia ha espresso parere positivo per i progetti in cui è direttamente coinvolta.Questa valutazione esterna rafforza la fiducia nelle scelte strategiche e nell’impegno profuso dagli uffici regionali. Un plauso particolare è rivolto agli uffici di monitoraggio, che con precisione e puntualità garantiscono un aggiornamento costante e trasparente sullo stato di avanzamento dei progetti. La Basilicata si conferma, dunque, un territorio all’avanguardia nell’innovazione sanitaria, proiettato verso un futuro di servizi più efficienti, accessibili e centrati sui bisogni dei cittadini.