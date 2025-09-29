Basilicata: Settimana della Protezione Civile per Cittadini Resilienti

L’aumento esponenziale di fenomeni meteorologici avversi – ondate di calore sempre più intense, precipitazioni torrenziali, siccità prolungate, fenomeni di dissesto idrogeologico – sta ridefinendo il paradigma della sicurezza e della resilienza comunitaria.

In questo scenario, l’informazione, la preparazione e la partecipazione attiva della cittadinanza emergono come pilastri fondamentali per affrontare le sfide poste dai rischi naturali e antropici.

È con questa consapevolezza che l’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, guidato da Giovanni Di Bello, promuove la settima edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, in programma dal 4 al 13 ottobre prossimi.

Questo appuntamento annuale, ormai radicato nel tessuto istituzionale e sociale, non è semplicemente una campagna informativa, ma un vero e proprio investimento nel capitale umano.

L’obiettivo primario è quello di innescare un processo di consapevolezza diffusa, superando la passività e promuovendo un approccio proattivo alla gestione del rischio.

La Settimana della Protezione Civile si configura come un’occasione per demistificare la complessità del sistema di protezione civile, rendendolo accessibile e comprensibile a tutti i livelli di istruzione e sensibilità.

L’iniziativa, organizzata in sinergia con le Prefetture di Potenza e Matera, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Basilicata, mira a coinvolgere attivamente le comunità locali.

Si prevede un ricco programma di eventi, che spaziano da esercitazioni pratiche alla simulazione di scenari di emergenza, da incontri formativi a laboratori didattici rivolti alle scuole, fino a iniziative di sensibilizzazione rivolte alle categorie più vulnerabili: anziani, disabili, famiglie con bambini piccoli.

Come sottolinea l’Assessore alle Infrastrutture e Protezione Civile, Pasquale Pepe, la Settimana della Protezione Civile rappresenta un’opportunità imperdibile, soprattutto per le giovani generazioni.

L’educazione al rischio, integrata fin dalla più tenera età, è cruciale per formare cittadini responsabili e preparati, in grado di comprendere la propria vulnerabilità e di adottare comportamenti adeguati in caso di emergenza.

La resilienza di una comunità non si misura solo dalla capacità di reagire a un evento calamitoso, ma anche dalla capacità di anticiparlo, prevenirlo e mitigarne gli effetti.

Solo attraverso una partecipazione diffusa, una formazione continua e un impegno condiviso è possibile costruire un territorio più sicuro, sostenibile e capace di affrontare le sfide del futuro, un futuro in cui l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi saranno sempre più centrali.

La Settimana della Protezione Civile si pone, quindi, come un tassello fondamentale di questa complessa e urgente partita.