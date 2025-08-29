Basilicata sotto un’onda di maltempo: emergenza e allerta

Un’intensa perturbazione ha investito la Basilicata, manifestando la sua forza con un temporale di eccezionale intensità e raffiche di vento che hanno messo a dura prova le infrastrutture e la vita quotidiana, soprattutto nel capoluogo Potenza e in diversi centri della provincia.

L’evento meteorologico, caratterizzato da precipitazioni torrenziali, ha rapidamente saturato il suolo, accentuando il rischio di esondazioni e smottamenti in aree già vulnerabili.

A Potenza, il quadro è stato particolarmente critico: la pioggia incessante ha innescato una serie di allagamenti diffusi, rendendo impraticabili alcune arterie stradali e compromettendo la viabilità cittadina.

La forza del vento, spesso superiore ai 70 km/h, ha causato la caduta di alberi secolari, alcuni dei quali hanno danneggiato abitazioni e veicoli, richiedendo l’intervento urgente di squadre di soccorso.

La combinazione di vento forte e pioggia battente ha amplificato gli effetti negativi, rendendo pericolose le condizioni per i cittadini e difficoltose le operazioni di emergenza.

Le conseguenze si sono estese ben oltre il centro urbano, colpendo con particolare impatto le zone rurali e le aree agricole.

I campi coltivati sono stati sommersi, mettendo a rischio i raccolti e compromettendo l’economia locale.

Il deflusso delle acque, già reso difficoltoso dalla presenza di sedimenti e detriti, ha contribuito all’aggravarsi della situazione, aumentando il rischio di inondazioni improvvise.

Le autorità locali, in stretta collaborazione con i vigili del fuoco e la polizia locale, hanno attivato il piano di emergenza, mobilitando risorse umane e mezzi speciali per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire gli interventi necessari.

Sono state predisposte chiusure temporanee di strade considerate non sicure e si è proceduto con urgenza alla rimozione degli alberi caduti e alla pulizia delle aree allagate.

Questo evento meteorologico estremo solleva interrogativi importanti sulla vulnerabilità del territorio lucano ai cambiamenti climatici e sull’urgenza di adottare misure preventive più efficaci.

L’infrastruttura idraulica esistente, spesso inadeguata a gestire precipitazioni di tale intensità, richiede un’urgente revisione e potenziamento.

Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere pratiche di gestione del territorio sostenibili, che riducano il rischio di frane e inondazioni, proteggendo il patrimonio naturale e la comunità lucana.

La resilienza del territorio dipenderà dalla capacità di adattarsi a scenari climatici sempre più imprevedibili e di investire in soluzioni innovative per la prevenzione e la gestione del rischio.