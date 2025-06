Calendario Scolastico 2025/2026 in Basilicata: Date e Borse di Studio

La Giunta Regionale della Basilicata ha definito il calendario scolastico per l’anno 2025-2026, delineando una struttura che bilancia le esigenze educative con le dinamiche socio-economiche del territorio. L’avvio delle lezioni è fissato per il 15 settembre, una data strategica concordata in seguito a consultazioni con Confindustria, con l’obiettivo primario di armonizzare l’apertura dell’anno scolastico con le altre regioni limitrofe, potenziando così l’attrattività turistica della Basilicata. Questa decisione riflette una crescente consapevolezza dell’importanza di allineare le politiche regionali con le tendenze nazionali e internazionali, favorendo un contesto economico più favorevole.Il termine delle attività didattiche è programmato per il 10 giugno per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, mentre la scuola dell’infanzia concluderà il suo percorso il 30 giugno. Il calendario complessivo prevede un carico di 205 giorni di lezione per i gradi di scuola primaria e secondaria, e 222 giorni per la scuola dell’infanzia, garantendo una copertura formativa robusta e coerente con le normative nazionali. Un numero minimo di 200 giorni è vincolato a lezioni obbligatorie, un requisito essenziale per la validità del percorso scolastico. Questa cifra si riduce a 204 giorni qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione, dimostrando una sensibilità verso le tradizioni locali.La delibera regionale non solo definisce le date chiave, ma introduce anche un elemento di flessibilità operativa. Le istituzioni scolastiche autonome, in accordo con gli Enti Locali che gestiscono i servizi scolastici, hanno la facoltà di anticipare l’inizio delle attività didattiche, ma solo per un massimo di tre giorni, in risposta a specifiche esigenze locali. Questa deroga, seppur limitata, consente una personalizzazione del calendario scolastico, adattandolo alle peculiarità del contesto territoriale e alle richieste del corpo docente.Parallelamente alla definizione del calendario scolastico, la Giunta Regionale ha approvato un Avviso Pubblico volto all’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2024/25, a beneficio degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. L’investimento regionale, pari a 361.855 euro, testimonia un impegno concreto nel sostenere l’istruzione e favorire l’accesso al sapere per i giovani, rappresentando un segnale di inclusione sociale e di sviluppo del capitale umano. Tale iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di supporto all’istruzione, mirata a contrastare le disuguaglianze e a promuovere l’eccellenza nel sistema scolastico lucano. Il focus sulla scuola secondaria di secondo grado sottolinea l’importanza di sostenere gli studenti in una fase cruciale del loro percorso formativo, preparandoli ad affrontare le sfide del futuro.