Carmen D’Anzi, Garante eletta coordinatrice nazionale: un ruolo chiave.

L’avvocata Carmen D’Anzi, Garante delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza, assume un ruolo di leadership a livello nazionale, eletta coordinatrice del Forum dei Garanti provinciali durante l’assemblea della Conferenza dei garanti territoriali.

Questa significativa nomina, giunta il 22 dicembre, sottolinea il riconoscimento del suo impegno e della sua competenza nel delicato ambito della tutela dei diritti fondamentali in un contesto di restrizione della libertà personale.

La D’Anzi esprime profonda gratitudine al professor Samuele Ciambriello, portavoce della Conferenza, per averla proposto, e ai colleghi garanti che le hanno accordato la loro fiducia.

Riconosce, altresì, l’eredità preziosa lasciata dalla precedente coordinatrice, Valentina Farina, impegnandosi a proseguire il suo lavoro con rinnovato vigore.

Con una visione che trascende la mera assistenza legale, la D’Anzi intende sfruttare l’esperienza e il contributo dei garanti provinciali, ponendo l’accento sull’armonizzazione delle pratiche, l’identificazione delle criticità e la promozione delle migliori esperienze a livello sia territoriale che nazionale.

La sua leadership si propone come ponte tra le realtà locali e le esigenze di una visione unitaria.

Consapevole della responsabilità che ne deriva, la D’Anzi afferma la propria dedizione a un ruolo che richiede un’attenzione costante e un profondo senso di giustizia.

La sua azione si fonda su principi di rispetto dei diritti costituzionali, sulla conformità alle normative nazionali e internazionali in materia di esecuzione della pena, e sulla promozione di relazioni positive e durature con le istituzioni, le forze dell’ordine, l’amministrazione penitenziaria, la magistratura e la comunità civile.

La nuova coordinatrice sottolinea la necessità di superare approcci punitivi e restrittivi, orientando la pena verso obiettivi di rieducazione e umanizzazione, con l’obiettivo di favorire la reintegrazione sociale e ridurre il rischio di recidiva.

Il suo mandato si configura quindi come un impegno concreto per costruire un sistema penale più giusto, efficace e in linea con i valori di una società democratica.

La priorità è quella di andare oltre l’esclusione, abbracciando un approccio riabilitativo che valorizzi il potenziale umano di ogni individuo, anche in contesti di privazione della libertà.