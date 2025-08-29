Caturano al Catania: Saluto e Ringraziamenti dalla Potenza Calcio

La Potenza Calcio comunica ufficialmente la conclusione di un percorso condiviso con Salvatore Caturano, con il trasferimento a titolo definitivo all’Unione Calcio Catania.

L’operazione, maturata in seguito a un’attenta valutazione da parte di entrambe le società, rappresenta il coronamento di un interesse profondo e strutturato da parte del club siciliano nei confronti del talentuoso attaccante.

Le indiscrezioni che avevano circolato nei giorni precedenti si sono materializzate in una proposta formale, un’offerta che ha preso in considerazione non solo il valore tecnico del giocatore, ma anche le sue aspirazioni professionali.

La decisione, lungi dall’essere automatica, è stata condizionata in maniera preponderante dalla ferma volontà di Caturano di accettare questa nuova sfida calcistica, un desiderio espresso con chiarezza e che ha rappresentato un fattore decisivo nel processo di negoziazione.

Riconoscendo la legittimità di tale scelta e rispettando il diritto del calciatore di perseguire i propri obiettivi, la Potenza Calcio ha dato il proprio assenso al trasferimento.

La società rossoblù esprime profonda gratitudine nei confronti di Salvatore Caturano per l’impegno profuso, la dedizione costante e la professionalità dimostrata durante il suo periodo in maglia Potenza.

Il suo contributo non si limita ai numeri impressionanti – 49 gol in 112 incontri ufficiali testimonianza di un talento innato e una capacità realizzativa eccezionale – ma include anche la sua integrazione nel tessuto sociale e sportivo della squadra.

La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa, alimentando la passione dei tifosi e contribuendo alla crescita del club.

Augurando a Caturano il massimo successo per il futuro, la Potenza Calcio si augura che possa continuare a brillare in questa nuova avventura, portando con sé l’esperienza e la grinta acquisite in terra lucana.

La porta rimane aperta, il ricordo indelebile.