Controlli a Potenza: 112 persone verificate, focus su degrado e sicurezza.

Nel corso di recenti operazioni di controllo ad alta intensità, disposte dalla Prefettura di Potenza, sono stati monitorati a fondo dinamiche e presenze nel tessuto urbano, con l’obiettivo primario di contrastare fenomeni di degrado sociale e urbano.

L’attività, che ha coinvolto il capoluogo di regione, ha visto l’impiego congiunto di risorse operative e competenze specialistiche, traducendosi in un quadro dettagliato di rilevanza operativa.

L’analisi dei dati emersa dalle verifiche rivela una situazione complessa, con 112 persone verificate, di cui 31 risultate positive agli accertamenti incrociati con i database delle forze dell’ordine (Sdi).

L’ispezione ha interessato 15 veicoli, con particolare attenzione alla verifica della regolarità documentale e alla prevenzione di attività illecite.

Tre esercizi pubblici e quattro attività commerciali sono stati sottoposti a verifica, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande, licenze commerciali e sicurezza sul lavoro.

Le attività di controllo hanno portato all’identificazione di tre persone segnalate per possesso di sostanze stupefacenti, circostanza che evidenzia la necessità di interventi più mirati nella prevenzione e contrasto del traffico di droga.

Un esercente è stato segnalato per la somministrazione di bevande alcoliche oltre i limiti temporali consentiti, configurando una violazione delle normative in materia di ordine pubblico e tutela della salute pubblica.

Due individui sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, un rischio grave che mette a repentaglio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.

Il Prefetto Michele Campanaro ha sottolineato l’importanza di un approccio coordinato e pianificato, capace di sfruttare al meglio le diverse competenze coinvolte, come elemento chiave per rafforzare il senso di sicurezza percepito dalla comunità.

Queste operazioni non si limitano alla repressione dei reati, ma mirano a creare un ambiente urbano più sicuro e vivibile, con particolare attenzione alle fasce giovanili, considerate particolarmente vulnerabili e bisognose di opportunità di crescita e integrazione.

L’azione di prevenzione, unita a una risposta rapida ed efficace, rappresenta un investimento nella coesione sociale e nella qualità della vita dei cittadini, contribuendo a restituire al territorio un clima di fiducia e legalità.

La Prefettura intende proseguire con questa strategia, affinando ulteriormente le tecniche di analisi dei dati e intensificando la collaborazione con le forze dell’ordine e le istituzioni locali.