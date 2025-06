Coop Alleanza 3.0: Trombone riconfermato, sguardo al futuro

Coop Alleanza 3.0: Conferma di Trombone e una Visione di Futuro per il Gruppo CooperativoUn nuovo capitolo si apre per Coop Alleanza 3.0, con la riconferma di Domenico Livio Trombone alla presidenza per i prossimi tre anni. La decisione, giunta all’unanimità dal nuovo consiglio di amministrazione eletto a Bologna, sottolinea la continuità strategica e la fiducia riposta nella guida di Trombone, forte dell’esperienza maturata nel precedente mandato.L’elezione del consiglio di amministrazione rappresenta il culmine di un processo partecipativo ampio e radicato sul territorio. Le 90 assemblee dei soci, tenutesi tra maggio e giugno, hanno espresso il proprio voto attraverso 130 delegati, ratificando una lista che riflette la volontà democratica dei membri della cooperativa.Il nuovo consiglio di amministrazione si distingue per un rinnovato equilibrio e una composizione eterogenea. Accanto ai 17 presidenti di area sociale vasta, eletti dai consigli di zona, figurano 14 esperti con competenze specifiche, selezionati per arricchire il processo decisionale con un contributo tecnico-professionale di alto livello.Un elemento particolarmente significativo è l’elevato numero di donne all’interno del consiglio (18 su 31, pari al 58%), a testimonianza di un impegno concreto per la parità di genere e una rappresentanza più ampia e inclusiva. L’età media del consiglio si attesta sui 53 anni, con una componente di giovani membri (15 tra i 30 e i 50 anni) che apportano nuove prospettive e un approccio dinamico alla gestione.Il profilo dei presidenti di area sociale vasta è ampio e diversificato, comprendendo figure come Jessica Anelli, Enrica Bagnoli, Marcello Cappi, Lorenza Corazzari, Mirko Corniani, Anna Veronica De Vito, Francesca Durighel, Daniel Tiozzo Fasiolo, Patrizia Luciani, Meri Marziali, Roberta Mira, Antonio Monachetti, Federica Panzacchi, Eliana Straziota, Chiara Saccani e Sabina Sartini. A loro si affiancano i consiglieri tecnici Giuliano Carletti, Laura Ceccotti, Raffaella Curioni, Cristina Galliera, Rita Ghedini, Denis Giacomini, Piero Ingrosso, Massimo Maisto, Francesco Malaguti, Mario Mazzotti, Melissa Morandin, Carlo Rimondini, Domenico Livio Trombone e Andrea Volta, quest’ultimo confermato anche nella carica di vicepresidente vicario.Il presidente Trombone ha espresso la ferma intenzione di proseguire il percorso di crescita, ponendo al centro l’attenzione sui soci e i consumatori, e rafforzando i valori mutualistici che costituiscono il DNA della cooperativa. Questo impegno si traduce in investimenti mirati, innovazione continua e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e sociale.L’assemblea dei delegati ha inoltre approvato il bilancio 2024, che evidenzia risultati positivi sia per la cooperativa (11 milioni di euro) che per il Gruppo (18 milioni di euro). Le vendite a insegna hanno raggiunto i 5.736 milioni di euro, segnando un aumento di 9 milioni di euro rispetto al 2023, nonostante una contrazione del perimetro operativo. A parità di perimetro, la crescita si attesta a oltre 130 milioni di euro, mentre l’Ebitda si conferma superiore a 180 milioni. Questi dati testimoniano la solidità finanziaria del Gruppo e la sua capacità di generare valore per i soci e la comunità. La direttrice Milva Carletti ha presentato i dettagli del bilancio, offrendo una panoramica completa delle performance aziendali e delle strategie future. Il saluto conclusivo del presidente Trombone, insieme a quello del sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha segnato un momento di condivisione e di sguardo al futuro per la cooperativa e il territorio.