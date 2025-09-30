Coop Alleanza 3.0: Una cuccia per tutti, solidarietà agli animali.

Quest’autunno, Coop Alleanza 3.0 rinnova il suo impegno concreto verso il benessere animale con “Una cuccia per tutti”, un’iniziativa che intreccia il quotidiano con la responsabilità sociale.

Da ottobre a dicembre, ogni acquisto della linea “Coop Amici Speciali”, dedicata a cani e gatti, si trasformerà in un aiuto tangibile per 52 strutture di accoglienza sparse sul territorio nazionale: non solo rifugi per animali domestici, ma anche centri specializzati nella cura della fauna selvatica, spesso dimenticati.

L’iniziativa, facilmente consultabile sul sito all.

coop/unacucciapertutti, estende il suo raggio d’azione anche agli acquisti effettuati attraverso le piattaforme online EasyCoop PetStore ed EasyCoop, ampliando così la possibilità di contribuire.

Il 2024 ha visto un successo significativo grazie alla collaborazione con la collezione Peanuts.

La vendita di peluche, accessori e prodotti per animali ha generato una donazione di 10 centesimi per ogni articolo ritirato nei negozi tra settembre e dicembre, per un totale di 51.000 euro destinati a 46 strutture, rifugio, gattili e centri di recupero per animali selvatici.

Questo contributo ha permesso di sostenere il lavoro di chi, con dedizione e passione, si prende cura di animali abbandonati, feriti o in difficoltà, spesso in condizioni precarie.

I fondi sono stati distribuiti equamente tra le 51 Zone Soci, testimoniando l’impegno cooperativo a livello locale.

Ma l’impegno di Coop Alleanza 3.0 non si ferma qui.

Con l’iniziativa “Dona la spesa” – attiva a partire da luglio 2025 in oltre 220 punti vendita – i clienti hanno la possibilità di donare direttamente beni di prima necessità per gli animali abbandonati.

Questa iniziativa ha già raccolto oltre 63 tonnellate di merci, distribuite a più di 170 associazioni e realtà locali, offrendo un supporto concreto a cani e gatti che non hanno una famiglia.

Parallelamente, EasyCoop ha contribuito con oltre 350 “box amici a quattro zampe”, contenenti oltre 1,2 tonnellate di prodotti destinati all’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), un partner storico di Coop Alleanza 3.0.

“Una cuccia per tutti” non è solo un’iniziativa di raccolta fondi, ma riflette un profondo valore etico che permea l’identità cooperativa di Coop Alleanza 3.0: la solidarietà verso le creature più vulnerabili e l’educazione alla responsabilità.

L’obiettivo è sensibilizzare i soci e i clienti sull’importanza di combattere l’abbandono e promuovere un rapporto rispettoso e consapevole con gli animali, offrendo al contempo un sostegno economico cruciale per le strutture che quotidianamente si dedicano alla loro cura e al loro reinserimento in un ambiente sicuro e accogliente.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un futuro in cui la compassione e la tutela del benessere animale siano valori condivisi e attivamente promossi.