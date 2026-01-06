Crisi Carcere: Potenza, Sequestri e un Sistema al Collasso

Il recente sequestro di stupefacenti e dispositivi elettronici dinanzi al carcere di Potenza non è un episodio isolato, ma il sintomo più evidente di una crisi sistemica che affligge il sistema penitenziario lucano, e più in generale, quello nazionale.

Il “periodo terribile” appena concluso, con le sue statistiche cruenti – quasi duemila aggressioni al personale, un numero allarmante di rivolte e violenze, un tragico saldo di ottanta suicidi, una trentina di evasioni e tentativi di evasione – ha lasciato un’eredità pesante, compromettendo la sicurezza interna e l’efficacia riabilitativa degli istituti penali.

La proposta di introdurre lo spray al peperoncino, avanzata come soluzione d’emergenza, appare disarmante e superficiale, una reazione palliativa di fronte a un quadro clinico grave e complesso.

Si tratta di un intervento simbolico, un palliativo che non affronta le cause profonde del malessere carcerario.

In un contesto democratico sano, una simile situazione avrebbe innescato un processo di responsabilità, con dimissioni e un ripensamento radicale delle politiche penitenziarie.

L’attuale risposta, incarnata dagli annunci del sottosegretario Del Mastro, si concentra su nuove assunzioni – un provvedimento certamente auspicabile – ma la loro dispersione triennale ne mitiga l’impatto immediato.

L’arrivo di poche centinaia di unità, con una distribuzione limitata ai tre istituti lucani, difficilmente potrà compensare il cronico deficit di personale e l’aumento del sovraffollamento, fattori che alimentano tensioni e creano terreno fertile per attività illegali.

È imperativo agire con urgenza, non con promesse future.

La sicurezza del personale penitenziario e il controllo effettivo degli istituti richiedono un intervento massiccio e immediato.

Non si tratta solo di assumere nuovi agenti, ma di integrare risorse umane con strumenti adeguati e formazione specialistica.

L’ammontare di circa settemila nuove unità necessarie per colmare il divario dovuto a pensionamenti, dimissioni e garantire un adeguato livello di sorveglianza, assume un valore strategico.

I dati relativi al 2025, con i 65 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate e il migliaio di telefoni cellulari rinvenuti, testimoniano la capacità di penetrazione del crimine organizzato all’interno del sistema carcerario, minando l’autorità dello Stato e ostacolando ogni tentativo di recupero sociale dei detenuti.

Si tratta di un problema di sicurezza nazionale che richiede un approccio integrato, che coinvolga non solo il Ministero della Giustizia, ma anche le forze dell’ordine, le istituzioni sanitarie e le organizzazioni del terzo settore.

Una riforma profonda è essenziale, che non si limiti a tamponare le emergenze, ma che ripensi il ruolo della pena, le condizioni di detenzione e le opportunità di reinserimento sociale, in un’ottica di giustizia riabilitativa e sicurezza collettiva.