Crob e Guardia di Finanza: Un’Alleanza per Salute e Legalità in Basilicata

Un’Alleanza Strategica per la Salute e la Sicurezza: Crob e Guardia di Finanza Uniscono le ForzeUn’iniziativa pionieristica prende forma in Basilicata, segnando un passo significativo verso una sinergia inedita tra istruzione sanitaria all’avanguardia e tutela della legalità finanziaria. L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (Crob) e il Comando Regionale della Guardia di Finanza hanno formalizzato una convenzione presso l’auditorium dell’IRCCS a Rionero in Vulture, un accordo che trascende i confini istituzionali e proietta uno sguardo lungimirante verso il futuro.La cerimonia, a cui hanno presenziato figure chiave come il Generale di Brigata Roberto Pennoni, Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Maggiore Nicola Marzano, il Capitano Simone Rizzo, il Direttore Generale Massimo De Fino, il Direttore Amministrativo Maria Mariani, il Direttore Sanitario Rocco Calabrese, e il nuovo Direttore Scientifico, Dottor Carlo Calabrese, ha sancito un impegno reciproco volto a rafforzare la tutela della salute e la salvaguardia del patrimonio economico della regione.L’asse portante della convenzione risiede in un approccio olistico alla prevenzione. Se da un lato si mira a ottimizzare l’accesso a servizi diagnostici e terapeutici avanzati per i militari della Guardia di Finanza, garantendo consulenze specialistiche in caso di emergenze sanitarie o traumi invalidanti, dall’altro si intende sfruttare le competenze uniche del Corpo nella lotta alla criminalità finanziaria per supportare l’attività di ricerca e prevenzione del Crob.Questa collaborazione strategica si prefigge di superare le tradizionali barriere istituzionali, promuovendo una rete di supporto integrata che possa rispondere in modo efficace alle sfide complesse che la comunità affronta. La Guardia di Finanza apporterà il suo contributo attraverso consulenze specialistiche in materia di frodi, irregolarità finanziarie e analisi del rischio, coadiuvando il Crob nella prevenzione di comportamenti illeciti e nella promozione di una cultura della legalità. Inoltre, il Corpo offrirà percorsi formativi dedicati al personale del Crob, aumentando la consapevolezza e le competenze in materia di rischi finanziari e controllo di gestione.Il Direttore Generale De Fino ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di unire le forze per rispondere alle esigenze della collettività. Il Generale Pennoni ha rimarcato l’impegno del Corpo a sostegno del territorio e delle sue eccellenze, evidenziando come questa convenzione rappresenti un ulteriore passo avanti nella direzione di una presenza capillare e proattiva sul fronte della sicurezza e della salute pubblica. L’accordo, dunque, non è solo un atto formale, ma un investimento nel futuro, un impegno tangibile per una Basilicata più sana, più sicura e più prospera.