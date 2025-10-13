Crob, Ottobre Rosa: 60 ecografie gratuite per la prevenzione.

Quest’anno, il centro di eccellenza IRCCS Crob di Rionero in Vulture (PZ) conferma il suo impegno verso la salute femminile aderendo all’iniziativa “Ottobre Rosa”, offrendo un servizio prezioso: sessanta ecografie mammarie gratuite.

Questa iniziativa si configura come un’estensione della prevenzione oncologica, mirata a una fascia di donne spesso escluse dai programmi di screening convenzionali.

Il Crob, punto di riferimento oncologico per la Basilicata, ha programmato due giornate dedicate, sabato 18 e sabato 25 ottobre, rivolte a donne dai 20 ai 40 anni.

Questo target demografico rappresenta una popolazione a rischio che, per età, non rientra nei protocolli di screening mammografico obbligatori, garantiti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L’offerta di ecografie gratuite mira a sensibilizzare e incoraggiare queste donne ad abbracciare un percorso di prevenzione precoce, riconoscendo che la consapevolezza e l’azione tempestiva sono alleate fondamentali nella lotta contro il tumore al seno.

“Ottobre Rosa” è un’iniziativa di portata globale che trascende i confini geografici, unendo comunità e individui in un unico obiettivo: aumentare la consapevolezza sull’importanza cruciale della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Attraverso campagne di sensibilizzazione, visite mediche gratuite e screening, si intende promuovere un cambiamento culturale, incoraggiando le donne a prendersi cura della propria salute e a richiedere controlli regolari.

Il direttore generale dell’IRCCS Crob, Massimo De Fino, sottolinea con preoccupazione la persistente incidenza del tumore al seno in Italia, stimata in circa 56.000 nuovi casi all’anno nel periodo 2024-2025.

La probabilità che una donna sviluppi questa patologia nel corso della vita è allarmante, una su otto.

Tuttavia, De Fino evidenzia un dato incoraggiante: la mortalità, grazie all’avanzamento delle tecniche diagnostiche e dei trattamenti terapeutici, è in diminuzione.

Questo successo è direttamente attribuibile alla crescente consapevolezza e all’adozione di comportamenti preventivi.

L’IRCCS Crob, in linea con la sua missione, pone la prevenzione primaria e secondaria al centro delle proprie attività, invitando attivamente le donne lucane a partecipare agli screening organizzati, che comprendono non solo la mammografia, ma anche quelli cervico-uterino e del colon-retto, e a usufruire delle iniziative speciali come questa.

La prevenzione primaria, tuttavia, va oltre i controlli medici periodici.

Si radica in scelte di vita consapevoli e sostenibili, che iniziano fin dalla giovane età.

Adottare una dieta equilibrata, incentrata su frutta fresca, verdura di stagione, cereali integrali e limitando il consumo di grassi saturi, zuccheri raffinati e carni rosse lavorate, è un primo passo fondamentale.

L’attività fisica regolare, anche moderata come una passeggiata quotidiana di trenta minuti, contribuisce al mantenimento di un peso corporeo sano, fattore di rischio modificabile.

Abbandonare il fumo e moderare il consumo di alcol sono altre misure preventive di primaria importanza, poiché questi comportamenti aumentano significativamente la probabilità di sviluppare il tumore al seno.

La combinazione di controlli medici regolari e scelte di vita salutari rappresenta la strategia più efficace per proteggere la salute femminile e ridurre l’impatto di questa malattia.