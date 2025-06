Dipendenze e Salute Mentale: Convegno a Matera per Nuovi Approcci Terapeutici

Dipendenze, Salute Mentale e l’Evoluzione della Terapia Cognitivo-Comportamentale: Un’Analisi Approfondita per la ComunitàL’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASm) promuove un convegno di rilevanza strategica, focalizzato sull’intersezione critica tra dipendenze patologiche e salute mentale. L’evento, in programma venerdì 20 giugno presso l’auditorium dell’ospedale Madonna delle Grazie, si propone di affrontare una problematica complessa e in rapida evoluzione, in linea con la Giornata Mondiale contro l’abuso ed il traffico illecito di droga (26 giugno).La crescente diffusione di sostanze psicoattive, spesso caratterizzate da una tossicità variabile e modalità di assunzione innovative, configura una sfida sempre più ardua per la salute pubblica e il tessuto sociale. Il Direttore Generale dell’ASm, Maurizio Friolo, sottolinea la necessità di promuovere una riflessione condivisa e di implementare approcci terapeutici all’avanguardia, capaci di rispondere alle mutevoli esigenze della popolazione. Il convegno non si limita a descrivere la situazione, ma aspira a generare un cambiamento significativo nell’approccio alla cura e alla prevenzione.L’iniziativa si propone di delineare uno “stato dell’arte” delle dipendenze patologiche in Basilicata, analizzando le tendenze epidemiologiche con una prospettiva dinamica e multidimensionale. Non si tratta semplicemente di quantificare la prevalenza, ma di comprendere i fattori di rischio, le traiettorie di sviluppo della dipendenza, le comorbilità associate e l’impatto sociale ed economico del fenomeno.Un focus particolare sarà dedicato alla stretta correlazione tra disturbi da uso di sostanze (Dus) e disturbi psichiatrici, un legame spesso circolare e aggravante. L’abuso di sostanze può esacerbare preesistenti condizioni psichiatriche, come depressione, ansia, disturbi della personalità, o può innescare nuove patologie. Comprendere questa interazione è cruciale per una diagnosi accurata e un trattamento integrato.Il convegno pone l’attenzione sul ruolo cruciale della psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT) nell’affrontare le dipendenze patologiche. La CBT, con le sue tecniche di ristrutturazione cognitiva, gestione delle emozioni, problem solving e prevenzione delle ricadute, offre strumenti efficaci per modificare i comportamenti disfunzionali e sviluppare strategie di coping adattive. Saranno presentate le ultime ricerche e le applicazioni innovative della CBT, con particolare riferimento alle popolazioni cliniche con comorbilità psichiatriche e a protocolli terapeutici personalizzati.Keynote speaker dell’evento sarà Fabio Monticelli, figura di spicco nel campo della terapia comportamentale e cognitiva, presidente nazionale della Società italiana di Terapia comportamentale e cognitiva, psichiatra psicoterapeuta e docente universitario. La sua presenza arricchisce il convegno con una prospettiva esperta e all’avanguardia, stimolando il dibattito e promuovendo la condivisione di conoscenze e buone pratiche. L’obiettivo finale è quello di rafforzare la rete di servizi e di formare professionisti competenti, in grado di rispondere efficacemente alle sfide poste dalle dipendenze patologiche e di promuovere una cultura della prevenzione e del benessere per l’intera comunità.