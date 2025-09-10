Dona la Spesa per la Scuola: Coop sostiene l’istruzione.

Ritorna “Dona la Spesa per la Scuola”: Un gesto concreto per un futuro più equoCon l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, Coop Alleanza 3.0 lancia la sua consueta e sentita iniziativa “Dona la Spesa per la Scuola”, un’occasione significativa per la comunità di esprimere solidarietà e contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione.

L’iniziativa non è semplicemente una promozione commerciale, ma un vero e proprio progetto di responsabilità sociale che lega l’esperienza d’acquisto quotidiana alla possibilità di offrire un supporto tangibile a famiglie in difficoltà.

L’edizione passata ha visto una straordinaria risposta da parte dei clienti, con ben 170.000 confezioni di prodotti scolastici donate, a cui si aggiungono le 400 fornite alla comunità di Sant’Egidio grazie al servizio di spesa online EasyCoop, un ulteriore esempio di come l’innovazione tecnologica possa essere al servizio di finalità etiche.

Quest’anno, il servizio EasyCoop rimarrà attivo fino al 28 settembre, offrendo un canale comodo e accessibile per chi desidera partecipare.

“Dona la Spesa per la Scuola” si sviluppa in 220 punti vendita Coop Alleanza 3.0, in stretta collaborazione con circa 250 enti e associazioni locali.

Questa rete capillare garantisce che la merce donata raggiunga direttamente chi ne ha più bisogno, valorizzando la conoscenza del territorio e le specifiche esigenze delle comunità locali.

La partecipazione di così tante realtà dimostra come la cooperativa voglia essere un punto di riferimento per il tessuto sociale, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dall’impegno attivo dei volontari, che il 13 settembre distribuiranno shopper compostabili per la raccolta dei prodotti acquistati.

Questi volontari, provenienti dalle realtà aderenti, non solo facilitano l’esperienza d’acquisto, ma diventano anche custodi della solidarietà, garantendo la corretta gestione e distribuzione della merce donata.

Successivamente, la merce verrà stoccata in luoghi sicuri, pronta per essere consegnata alle famiglie beneficiarie, creando un circolo virtuoso di supporto e condivisione.

Coop Alleanza 3.0 rafforza ulteriormente il suo impegno con i soci, confermando uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un vantaggio concreto che alleggerisce il peso economico per le famiglie.

Inoltre, una promozione dedicata alla cartoleria permette di ottenere un buono sconto di 10 euro per ogni 30 euro di spesa, incentivando l’acquisto di materiali didattici e rendendo l’iniziativa ancora più accessibile a tutti.

Questa promozione, valida fino al 28 settembre, rappresenta un’ulteriore opportunità per sostenere la scuola e l’istruzione, contribuendo a costruire un futuro più equo e ricco di opportunità per tutti.

L’iniziativa “Dona la Spesa per la Scuola” si configura quindi come un’occasione imperdibile, un gesto semplice ma significativo che può fare la differenza nella vita di tanti bambini e ragazzi.