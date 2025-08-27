Eroi del Pollino: Riconoscimento per chi protegge il cuore verde del Sud

Il Parco Nazionale del Pollino istituisce il prestigioso riconoscimento “Eroi del Pollino”, un’iniziativa volta a celebrare l’impegno e la dedizione di coloro che, quotidianamente, contribuiscono a salvaguardare il cuore verde del Sud Italia e a garantire la sicurezza dei suoi fruitori.

Questa montagna, il più esteso parco nazionale italiano, racchiude un ecosistema di inestimabile valore, un mosaico di biodiversità e tradizioni secolari, ma anche un fragile equilibrio ambientale costantemente minacciato da eventi naturali estremi e dalle attività antropiche.

Il premio “Eroi del Pollino” non è semplicemente un attestato di merito; è un potente strumento di narrazione, un modo per illuminare le storie di resilienza, coraggio e abnegazione che si intrecciano con l’identità del territorio.

Voglia raccontare la forza delle comunità locali, il valore del lavoro silenzioso di guardiani, volontari, soccorritori, pastori, sentinelle del bosco e di tutti coloro che, con azioni concrete, proteggono il patrimonio naturale e culturale del Pollino.

L’obiettivo primario dell’iniziativa è rinsaldare il legame affettivo e il senso di responsabilità delle popolazioni residenti, promuovendo un’immagine del Pollino che trascenda la mera percezione di luogo selvaggio e potenzialmente pericoloso.

Si intende proiettare un’immagine di accoglienza, sicurezza e protezione, esaltando l’importanza di una gestione sostenibile del territorio e della sua fruizione.

La cerimonia di premiazione, che si terrà a settembre, in una location suggestiva all’interno del parco, costituirà un momento di riflessione collettiva.

Sarà un’occasione per confrontarsi con rappresentanti istituzionali, esperti, associazioni e cittadini, analizzando le sfide attuali in termini di prevenzione incendi, gestione del rischio naturale e sviluppo di strategie innovative per la sicurezza in montagna.

Il premio “Eroi del Pollino” aspira a diventare un appuntamento annuale, un catalizzatore di buone pratiche e un motore di cambiamento positivo per l’intero territorio del parco.

Si tratta di un investimento nel futuro del Pollino, un omaggio a chi lo custodisce e un invito a tutti a diventare custodi attivi del suo straordinario patrimonio.