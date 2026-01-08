Farmacia di Tinchi riapre: un passo avanti per la sanità metapontina

La comunità del Metapontino celebra un traguardo significativo per il rafforzamento del proprio sistema sanitario: a partire dal 19 gennaio 2026, il presidio farmaceutico dell’ospedale di Tinchi, fulcro assistenziale per Pisticci e l’intero comprensorio, riaprirà le proprie porte.

L’annuncio, diffuso dall’Azienda Sanitaria Materana (Asm), non rappresenta un mero ritorno all’operatività, ma simboleggia un investimento strategico volto a ottimizzare l’accesso alle cure e a consolidare un modello di assistenza territoriale centrato sulla prossimità e l’inclusione.

La farmacia, da sempre punto di riferimento per i cittadini, riassume in sé la promessa di una risposta più rapida e agevole alle esigenze terapeutiche, con benefici tangibili soprattutto per i pazienti affetti da patologie croniche e per le fasce di popolazione più vulnerabili.

Questa riattivazione si inserisce in un contesto più ampio di revisione e potenziamento dei servizi sanitari di prossimità, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e di migliorare la qualità della vita per tutti i residenti.

Il direttore generale dell’Asm, Maurizio Friolo, ha sottolineato come questa iniziativa testimoni l’impegno costante dell’azienda a fornire servizi essenziali, declinando l’assistenza sanitaria come un bene comune da tutelare e promuovere.

La scelta di riaprire il presidio farmaceutico di Tinchi non è solo un atto amministrativo, ma un gesto di valorizzazione della sanità locale e di rafforzamento del legame con la comunità, promuovendo una cultura della cura e della responsabilità condivisa.

In una fase iniziale, il servizio sarà attivo il lunedì mattina, dalle 9 alle 13.

Tuttavia, l’Asm ha annunciato l’intenzione di monitorare attentamente l’utilizzo del servizio e di valutare l’opportunità di ampliare gli orari e i giorni di apertura in futuro, in risposta alle reali esigenze del territorio.

Questo approccio flessibile e orientato al paziente riflette la volontà di creare un servizio su misura, in grado di adattarsi all’evoluzione dei bisogni della popolazione.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha espresso la propria soddisfazione per questo importante passo avanti, evidenziando come esso risponda direttamente alle istanze delle comunità locali, diminuendo le distanze geografiche e garantendo una continuità assistenziale essenziale.

Si tratta di un intervento che si allinea agli obiettivi programmatici della Regione, mirati a creare una rete sanitaria più accessibile, efficiente e integrata, in grado di valorizzare tutti i presidi territoriali e di promuovere un modello di cura personalizzato e centrato sulla persona.

La riapertura della farmacia di Tinchi rappresenta, in definitiva, un investimento nel futuro della sanità metapontina, un segnale di speranza e di impegno per una comunità più sana e resiliente.