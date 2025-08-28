Fuga dal carcere minorile: indagine e interrogativi sul sistema penitenziario.

La scomparsa dal carcere minorile di Potenza di un giovane di 17 anni, in regime di permesso familiare di due giorni, ha scatenato un’operazione di ricerca che ha coinvolto diverse forze dell’ordine, evidenziando una complessa interazione tra responsabilità istituzionali e vulnerabilità individuali.

La segnalazione della sua assenza da parte del personale dell’istituto penale ha immediatamente attivato un protocollo di intervento che ha visto la collaborazione sinergica tra la polizia penitenziaria, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale, in un’azione coordinata volta a garantire la sua localizzazione e il suo ritorno in custodia.

L’evento solleva interrogativi profondi sul sistema di gestione dei permessi premio per i minori detenuti, un aspetto cruciale del percorso di reinserimento sociale che deve bilanciare la necessità di concedere spazi di libertà controllata con la garanzia della sicurezza pubblica e il rispetto delle normative penitenziarie.

La fuga, infatti, non è solo una violazione del regolamento carcerario, ma anche un sintomo potenziale di difficoltà non risolte, di fragilità emotive o di un percorso di riabilitazione che necessita di una valutazione più approfondita.

Il ritrovamento del ragazzo e il suo successivo affidamento all’istituto penale lucano segnano solo una fase della vicenda.

L’indagine in corso, condotta con la massima riservatezza, mira a ricostruire l’esatta dinamica della scomparsa, a chiarire le motivazioni alla base della sua decisione e a valutare le eventuali responsabilità, non solo procedurali, ma anche legate alla valutazione del rischio e all’adeguatezza del percorso di reinserimento sociale.

Parallelamente, è presumibile che l’episodio porti a una revisione interna dei protocolli di sicurezza e di gestione dei permessi, con l’obiettivo di rafforzare i controlli, migliorare la comunicazione tra istituto penale, servizi sociali e famiglie e potenziare la formazione del personale, volto a individuare precocemente segnali di disagio e a prevenire situazioni di rischio.

La vicenda, pur nella sua specificità, rappresenta una sfida per il sistema penitenziario minorile, invitando a riflettere sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga psicologi, educatori, assistenti sociali e operatori specializzati, con l’obiettivo di offrire ai giovani detenuti un percorso di crescita personale e di reintegrazione sociale realmente efficace e sostenibile.

La tutela del minore detenuto, infatti, non si esaurisce nella mera custodia, ma implica un impegno costante per garantire il suo sviluppo armonico e la sua futura emancipazione.