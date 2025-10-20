Jeep Compass a Melfi: Stellantis conferma l’impegno per la Basilicata

La recente comunicazione dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, risuona come una solida conferma dell’impegno industriale verso l’Italia, e la Basilicata accoglie con particolare entusiasmo l’annuncio dell’avvio della produzione della nuova Jeep Compass nello stabilimento di Melfi.

Questo evento non si configura semplicemente come un avvio di linea, bensì come un sigillo sulla vocazione strategica della regione nel contesto automobilistico nazionale ed europeo, un’area cruciale per l’economia e l’occupazione.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sottolinea come la conferma del Piano Italia e il rigoroso rispetto delle tempistiche previste, esemplificati anche dal lancio della Fiat 500 ibrida a Mirafiori, proiettino un orizzonte di fiducia tangibile per i lavoratori, le loro famiglie e per l’intera filiera indotta.

Melfi, in particolare, si afferma non solo come polo produttivo, ma come vero e proprio laboratorio di innovazione e sostenibilità, un centro di eccellenza dove si fondono tradizione manifatturiera e nuove tecnologie.

La regione lucana, consapevole delle trasformazioni in atto nel settore automotive, si impegna attivamente per accompagnare questo processo di evoluzione.

Questo impegno si traduce in politiche attive del lavoro, programmi di formazione professionale mirati e investimenti strategici volti a creare un ecosistema favorevole all’innovazione e alla competitività.

L’obiettivo è non solo preservare l’occupazione esistente, ma anche generare nuove opportunità lavorative, specialmente in settori emergenti come quello dell’elettrificazione e della guida autonoma.

Il presidente Bardi, in sinergia con l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, perorano un approccio proattivo, focalizzato sulla valorizzazione delle competenze locali e sul consolidamento del dialogo con le imprese.

Si tratta di costruire una rete di collaborazione che coinvolga tutti gli attori del territorio, dalle istituzioni alle associazioni di categoria, dalle aziende fornitrici ai centri di ricerca.

La Basilicata aspira a intercettare appieno le opportunità derivanti da questa nuova fase industriale, configurandosi come un territorio dinamico e resiliente.

Questa visione strategica pone al centro il lavoro dignitoso, l’applicazione di tecnologie all’avanguardia e la tutela della dignità delle persone.

Si tratta di un impegno concreto per costruire un futuro sostenibile e prospero per la regione, in grado di affrontare le sfide del mercato globale con fiducia e determinazione.

La sfida è trasformare la vocazione industriale di Melfi in un motore di sviluppo per l’intera Basilicata, creando un modello di crescita inclusivo e responsabile.