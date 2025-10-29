Liste d’attesa Matera: Asl apre le domeniche per i pazienti

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera intensifica il suo impegno volto a contrastare le croniche liste d’attesa, implementando un programma di apertura domenicale degli ambulatori specialistici, un intervento che si configura come una risposta pragmatica a un problema strutturale che affligge il sistema sanitario regionale.

La recente giornata del 26 ottobre ha visto l’erogazione di 58 prestazioni, distribuite tra diverse specialità: Chirurgia Vascolare (15 interventi), Endoscopia Digestiva (8), Ortopedia (6), e un significativo carico di attività diagnostica strumentale, con 13 Tomografie Computerizzate (TAC) e ben 16 Risonanze Magnetiche.

Maurizio Friolo, Direttore Generale dell’Asl, ha sottolineato come la riduzione delle liste d’attesa rappresenti una priorità assoluta, richiedendo un approccio proattivo e multifattoriale.

L’iniziativa domenicale, pur essendo un elemento cruciale, non può prescindere da una più ampia riflessione sulla gestione delle risorse umane.

Si tratta non solo di incrementare il numero di professionisti sanitari – un’esigenza storica e pressante – ma anche di promuovere un clima di disponibilità e collaborazione che incentivi l’impegno del personale, anche in orari non convenzionali.

Il successo di questa iniziativa dimostra la disponibilità del personale sanitario a dedicare tempo ed energie per rispondere alle reali esigenze della popolazione, un fattore essenziale per riavvicinare la sanità ai cittadini.

Il piano di abbattimento delle liste d’attesa è sottoposto a un costante processo di valutazione, mirato a misurare l’efficacia degli interventi implementati e a identificare aree di miglioramento.

L’obiettivo è rendere il modello replicabile su scala più ampia, estendendolo a tutte le strutture territoriali dell’Asl e ottimizzando la distribuzione dei servizi sanitari.

L’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha espresso profonda gratitudine al personale sanitario dell’Asl per la dedizione e la disponibilità dimostrate.

Ha definito l’iniziativa un segnale tangibile di attenzione verso i pazienti, sottolineando come l’impegno e lo spirito di servizio siano elementi chiave per migliorare l’efficienza del sistema sanitario e per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure.

L’impegno della Regione, ha assicurato, continuerà a sostenere tali iniziative, considerate un passo fondamentale verso una sanità più accessibile, efficiente e al servizio delle persone.

La prospettiva è quella di un sistema sanitario in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di salute della comunità, riducendo le disuguaglianze e promuovendo il benessere collettivo.