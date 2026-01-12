Luca Orioli e Marirosa Andreotta: la madre chiede aiuto al Ministro.

La richiesta di intervento al Ministro della Giustizia, avanzata da Olimpia Fuina, madre di Luca Orioli, rappresenta un atto di profonda disperazione e una strenua difesa della memoria dei due figli, Luca Orioli e Marirosa Andreotta, tragicamente scomparsi il 23 marzo 1988 nella villetta di Policoro.

L’avvocato Antonio Fiumefreddo, legale di fiducia della famiglia Orioli, ha reso noto che la signora Fuina ha formalizzato una richiesta di vigilanza istituzionale, volta a garantire un esame accurato e trasparente delle ripetute richieste di riapertura delle indagini che, per decenni, hanno tentato di illuminare le zone d’ombra che avvolgono la vicenda.

Questa iniziativa si configura come risposta diretta all’ennesimo rigetto, datato 26 novembre, proveniente dalla Procura della Repubblica di Matera, e si protrae in attesa della decisione della Procura Generale di Potenza, dove, nel settembre scorso, è stata presentata un’istanza di avocazione, un passo cruciale per superare il muro di silenzio che sembra gravare sulla giustizia.

L’azione di Olimpia Orioli trascende il lutto personale, incarnando un atto di resistenza civile.

L’avvocato Fiumefreddo sottolinea con forza come la scelta di non cedere alla disperazione sia un esempio raro di coraggio, una dichiarazione di non accettazione di un destino ingiusto.

La “resa”, in situazioni come questa, non è un evento confinato alla sfera privata, bensì una ferita aperta per l’intera collettività, un danno irreparabile alla fiducia nel sistema giudiziario.

Il continuo ricorso alle autorità, per anni, da parte di una madre in cerca di verità, non riguarda solamente il suo dolore, ma solleva interrogativi fondamentali sulla credibilità della giustizia stessa.

Ogni ufficio giudiziario ha il dovere imprescindibile di valutare con la massima serietà e scrupolo ogni istanza che gli viene sottoposta, garantendo un percorso investigativo improntato all’obiettività e alla trasparenza.

La vicenda Orioli-Andreotta, purtroppo, ha evidenziato come questo principio non sia stato sempre rispettato, lasciando una famiglia in un limbo di incertezze e un interrogativo sospeso sulla piena attuazione dei diritti fondamentali.

La richiesta di intervento al Ministro della Giustizia è, dunque, un appello urgente per il ripristino della fiducia e per un’indagine approfondita, capace di restituire giustizia e dignità a Luca, Marirosa e alla loro famiglia.

Si tratta di un monito alla vigilanza costante e alla responsabilità delle istituzioni, custodi della legalità e della giustizia.