Maltempo al Sud: Allerta Meteo e Rischio Idrogeologico

Un’intensificazione dell’instabilità atmosferica interessa il versante sud della penisola italiana, con un’ondata di maltempo particolarmente severa che interessa Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in stretta collaborazione con le autorità regionali, ha aggiornato e ampliato l’avviso meteorologico precedentemente emesso, evidenziando il potenziale rischio di eventi critici, sia dal punto di vista idrogeologico che idraulico.

L’attuale configurazione sinottica vede l’insistenza di una depressione al largo delle coste meridionali, che alimenta venti di intensità crescente.

Questi venti, provenienti prevalentemente dai quadranti settentrionali, si prevede che raggiungano intensità da forte a burrasca, con particolare impatto sui settori ionici della Calabria e della Sicilia occidentale e meridionale.

L’estensione di questo fronte ventoso interesserà progressivamente anche la Puglia centro-meridionale e la Basilicata, accentuando ulteriormente le condizioni di disagio.

L’effetto combinato dei venti impetuosi e dell’aumento dell’umidità atmosferica genera mareggiate significative lungo le coste esposte, con onde anomale che potrebbero causare fenomeni di erosione e inondazioni costiere.

La combinazione di questi fattori esacerba il rischio di fenomeni di scivolamento del terreno, frane e smottamenti, soprattutto in aree collinari e montane precedentemente colpite da eventi sismici o caratterizzate da una geomorfologia fragile.

Le previsioni indicano che l’evento meteorologico si protrarrà per tutta la giornata di domenica 11 gennaio, con possibili ripercussioni anche nelle ore successive.

Il monitoraggio della situazione è costante, e le autorità raccomandano la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari, soprattutto in prossimità delle coste e in zone a rischio idrogeologico.

Si sottolinea l’importanza di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali e di prestare attenzione ai bollettini meteorologici aggiornati, al fine di minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e per la protezione del territorio.

La preparazione e la consapevolezza rappresentano i migliori strumenti per affrontare questa ondata di maltempo.