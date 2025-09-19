Marsicovetere: Smascherata Rete di Spaccio, 4 Arrestati

Nel cuore del territorio potentino, a Marsicovetere, un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Viggiano ha disarticolato una rete di narcotraffico, culminando nell’arresto di quattro individui: tre uomini e una donna, tutti accusati di aver partecipato attivamente a un sistema di trasporto, cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, configurando un reato in concorso.

L’indagine, frutto di un’attenta attività di osservazione e intercettazioni telefoniche e ambientali, si è concentrata inizialmente su un uomo di 46 anni, residente a Napoli, individuato come figura chiave nella catena di distribuzione.

Le intercettazioni hanno rivelato come l’uomo, apparentemente insospettabile, gestisse un flusso di stupefacenti destinati a diversi acquirenti all’interno della comunità locale.

In particolare, è emerso che il 46enne avesse organizzato la cessione di dosi di cocaina a un trentenne residente a Marsicovetere e ad altre due persone, avvenuta all’interno di un appartamento utilizzato come base operativa per le attività illecite.

Il blitz dei Carabinieri, supportato da una squadra di uomini altamente specializzati, ha portato a una meticolosa perquisizione delle abitazioni e dei veicoli connessi ai presunti trafficanti.

La ricerca ha permesso di rinvenire e sequestrare un quantitativo significativo di sostanza: 112 grammi di cocaina, suddivisi in cinque confezioni pronte per la vendita al dettaglio.

Oltre alla droga, i militari hanno recuperato 950 euro in contanti, presumibilmente proventi dell’attività di spaccio, e una serie di materiali utilizzati per confezionare e occultare lo stupefacente, inclusi sacchetti, contenitori e attrezzature di confezionamento.

La gravità dei reati commessi e la pericolosità dei soggetti coinvolti hanno portato il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Potenza a disporre misure cautelari severe.

La donna, ritenuta parte integrante del sistema criminale, è stata posta agli arresti domiciliari, mentre ai tre uomini è stata applicata la custodia cautelare in carcere, un provvedimento che sottolinea la necessità di impedire ulteriori attività illecite e garantire la sicurezza della comunità.

L’operazione, oltre a rappresentare un significativo successo nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga nel territorio potentino, testimonia l’importanza di un’indagine mirata e di una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine per smantellare reti criminali sempre più complesse e radicate.

Si tratta di un duro colpo per il narcotraffico locale e un messaggio chiaro che l’impegno delle istituzioni per contrastare il fenomeno è costante e determinato.