Maschito, dramma in scuola: sequestro lampo per questioni di affidamento.

Un dramma familiare, interrotto bruscamente dall’irruzione violenta, ha scosso la comunità di Maschito, in provincia di Potenza.

L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio all’interno di un istituto scolastico, ruota attorno alla complessa questione dell’affidamento di una minore, oggetto di una decisione giudiziale emessa in mattinata dal Tribunale per i Minorenni.

L’uomo, apparentemente determinato a sottrarre la figlia dalla struttura di accoglienza, ha forzato l’ingresso nell’istituto, scatenando un’escalation di violenza e paura.

Il suo gesto disperato si è manifestato attraverso atti vandalici, con danni a proprietà privata, e un comportamento intimidatorio nei confronti del personale scolastico, culminato nel brandire di un estintore come minaccia.

La reazione immediata è stata quella di richiamare le forze dell’ordine, le cui sirene hanno innescato la fuga dell’uomo, prontamente rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

L’arresto ha preceduto un’udienza di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo lucano, che ha confermato la legittimità della detenzione e ha disposto una serie di misure cautelari particolarmente stringenti.

L’uomo è stato colpito dal divieto di dimora nel comune di Maschito, un provvedimento volto a impedirgli qualsiasi contatto con la figlia e con la comunità locale, unitamente all’obbligo periodico di presentazione alle autorità di polizia giudiziaria.

L’evento solleva interrogativi profondi e delicati riguardanti il diritto di visita dei genitori, le dinamiche delle separazioni conflittuali e la tutela dei minori in situazioni di vulnerabilità.

La decisione del Tribunale per i Minorenni, che aveva affidato la minore alla comunità alloggio, testimonia una valutazione complessa di tutte le componenti coinvolte, con l’obiettivo primario di garantire il benessere e la sicurezza della bambina.

L’atto violento dell’uomo rappresenta una drammatica espressione di sofferenza e disperazione, ma non può in alcun modo giustificare l’uso della forza e la violazione della legge, né tantomeno pregiudicare il diritto di altri operatori e della comunità ad operare in un ambiente sicuro e protetto.

