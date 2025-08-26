Matera, emergenza in ospedale: due bambini salvati dall’eroismo medico.

Nella suggestiva cornice di Matera, città dei Sassi, un evento drammatico ha messo a dura prova la macchina operativa dell’ospedale Madonna delle Grazie, trasformandosi in una straordinaria testimonianza di competenza, collaborazione e dedizione al paziente.

Due bambini, di 5 e 8 anni, terribilmente coinvolti in un incidente stradale, si sono ritrovati al centro di un’emergenza medica che ha richiesto l’immediato intervento di un team multidisciplinare altamente specializzato.

La gravità della situazione, testimoniata dalla simultanea affluenza di cinque pazienti in condizioni critiche (codice rosso), ha imposto una risposta rapida e coordinata.

Il pronto soccorso, in prima linea, ha gestito l’accoglienza e la stabilizzazione iniziale, mentre anestesisti-rianimatori e radiologi si sono attivati per una valutazione diagnostica urgente e per preparare i piccoli pazienti all’intervento chirurgico.

La complessità delle lesioni interne, che coinvolgevano organi vitali e vasi sanguigni, ha reso necessaria un’operazione di straordinaria delicatezza e precisione.

Come sottolinea Giancarlo Pacifico, la riuscita di tale procedura, intrinsecamente rischiosa, è stata frutto di una combinazione di fattori cruciali: una rapidità decisionale impeccabile, una professionalità specifica e una profonda coesione tra i membri del team medico e infermieristico.

L’approccio multidisciplinare, pilastro fondamentale della risposta all’emergenza, ha permesso di superare ostacoli inattesi e di affrontare una situazione clinica particolarmente impegnativa.

Questo modello di cura integrata, che valorizza le competenze di diverse specialità mediche, si è rivelato determinante per preservare la vita dei due giovanissimi pazienti.

Il direttore generale dell’Asm, Maurizio Friolo, evidenzia come questo episodio tragico si trasformi in un’occasione per celebrare l’impegno costante del personale ospedaliero e la capacità di operare con efficacia in contesti di elevata pressione emotiva e operativa.

L’evento non solo testimonia la qualità delle risorse umane e tecnologiche a disposizione dell’ospedale Madonna delle Grazie, ma rafforza anche la consapevolezza del ruolo imprescindibile della collaborazione e della sinergia tra diverse figure professionali per garantire la migliore assistenza possibile al paziente, specialmente in situazioni di emergenza traumatica.

La città di Matera, custode di un patrimonio storico e culturale inestimabile, ha visto, in questi momenti, l’eroismo silenzioso di medici, infermieri e radiologi, uniti da un unico obiettivo: restituire la vita a due bambini.