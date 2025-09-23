Matera in rosa: Race for the Cure, un evento per la salute.

Matera si veste di rosa per celebrare la settima edizione di “Race for the Cure”, un evento che trascende la semplice corsa per diventare un vero e proprio crocevia di salute, prevenzione e comunità.

Dal 26 al 28 settembre, il Parco del Castello si trasformerà in un vibrante “Villaggio della Salute”, un’oasi di benessere accessibile a tutti, con orario prolungato dalle 9 alle 19.

Quest’anno, “Race for the Cure” assume un significato particolarmente rilevante, fungendo da pietra miliare per il lancio della campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro”.

Un’iniziativa ambiziosa promossa da Komen Italia, in collaborazione sinergica con il Ministero della Cultura e sotto l’egida del Ministero della Salute, che si propone di elevare la consapevolezza sui tumori del seno, una sfida globale che si intensifica durante il mese dedicato alla prevenzione.

L’evento materano non è solo un’occasione per la corsa non competitiva di 5 km e la passeggiata di 2 km, previste per domenica 28 settembre con partenza da via Lucana e rientro al Parco del Castello.

È molto di più: un’immersione completa in un ecosistema di cura.

Il “Villaggio della Salute” offrirà un programma variegato di attività gratuite, spaziando dallo sport e il fitness – con sessioni dedicate a tutte le età e livelli di preparazione – alla sana alimentazione, con consigli pratici e degustazioni guidate.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al benessere psicologico, con incontri e laboratori pensati per affrontare le sfide emotive legate alla salute e alla malattia.

Professionisti sanitari provenienti dalle Aziende Sanitarie di Matera e Potenza, l’Irccs Crob di Rionero in Vulture e medici volontari liberi professionisti offriranno consulenze specialistiche e prestazioni di screening per la prevenzione dei tumori senologici e ginecologici, un servizio essenziale rivolto a tutta la popolazione.

L’edizione 2025 rappresenta un passo avanti significativo nell’impegno di Komen Italia: il format verrà esteso a quattordici città italiane, incrementando l’impatto e l’efficacia delle attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio nazionale.

“Race for the Cure” a Matera non è quindi solo un evento locale, ma un segnale forte, un invito alla responsabilità individuale e collettiva, un monito a investire nella prevenzione come miglior investimento per il futuro della salute pubblica.

Un capolavoro che si costruisce giorno dopo giorno, con la partecipazione attiva di tutti.