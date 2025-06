Matera, una camminata per i bambini e la ricerca oncologica

Domenica 15 giugno, alle ore 9:00, Matera si animerà di un’energia positiva e solidale con la terza edizione de “I Passi di Matera”, un evento che trasforma il gesto della camminata in un atto concreto di supporto per i bambini e le famiglie che affrontano la sfida della terapia oncologica. L’iniziativa, promossa dalla Palestra Light Energy e dalla Let’s Dance Company, vanta il prestigioso patrocinio del Comune di Matera e si pone come un appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a favore di Apleti, l’associazione pugliese che opera instancabilmente presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.Più che una semplice camminata, “I Passi di Matera” rappresentano un ponte tra la comunità locale e il mondo complesso e delicato della cura oncologica infantile. Quest’anno, il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a un progetto innovativo e di cruciale importanza: la prima edizione della Summer School in Oncologia Pediatrica. Questa scuola estiva, promossa dal Centro di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, si configura come un’opportunità formativa di alto livello, finalizzata a fornire ai giovani medici le competenze più aggiornate e le metodologie più efficaci nella gestione delle emopatie e dei tumori infantili. La presenza di primari esperti a livello nazionale garantirà un trasferimento di conoscenze di eccellenza, contribuendo a migliorare la qualità della cura e a promuovere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica.Il percorso, concepito per essere inclusivo e accessibile a persone di ogni età e condizione fisica, si snoderà attraverso tappe interattive, arricchite da brevi sessioni di Silent Fitness, un’esperienza dinamica e coinvolgente. Per i bambini, l’evento prevede aree dedicate al gioco e all’animazione, con spettacoli pensati per offrire momenti di svago e allegria, fondamentali per alleviare lo stress e la paura legati alla malattia.L’edizione 2025 si arricchisce della presenza di Jill Cooper, figura di spicco nel mondo del fitness, personal trainer di fama nazionale e volto noto della televisione. Ideatrice del metodo di allenamento Super Jump, Jill Cooper condividerà la sua energia contagiosa e la sua esperienza, motivando i partecipanti a superare i propri limiti e a vivere appieno l’esperienza della camminata. La sua partecipazione testimonia l’importanza di promuovere uno stile di vita attivo e sano, anche in un contesto di difficoltà e sofferenza. “I Passi di Matera” non sono solo un gesto di solidarietà, ma anche un invito a riscoprire il valore del movimento, della gioia e della speranza, elementi essenziali per affrontare le sfide della vita con coraggio e ottimismo. L’evento si prefigge di diventare un simbolo di resilienza e di comunità, unendo le forze per sostenere i bambini e le famiglie che necessitano di aiuto e offrendo loro un futuro più luminoso.