Medicina d’Urgenza: Convegno a Potenza per Aggiornare le Competenze

Il 12 e il 13 giugno il Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà la terza edizione del convegno dedicato alla Medicina di Emergenza/Urgenza, un appuntamento formativo di primaria importanza per i professionisti sanitari impegnati nelle aree più critiche dell’assistenza ospedaliera. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, si configura come un pilastro nella strategia di sviluppo delle competenze del personale medico e infermieristico.Giuseppe Spera, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, ha enfatizzato come questa edizione rappresenti una naturale evoluzione dell’impegno continuo della struttura verso l’aggiornamento professionale. Nel campo dell’emergenza-urgenza, dove la tempestività e la precisione diagnostico-terapeutica sono fattori determinanti per l’esito clinico, l’obsolescenza delle conoscenze non è un’opzione. Il convegno si pone l’obiettivo di colmare questo gap, promuovendo un approccio basato sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle migliori pratiche cliniche. La presenza di relatori di spicco a livello nazionale, figure di riferimento nel panorama medico, testimonia l’autorevolezza dell’evento e il suo ruolo di polo di riferimento per il settore. L’ambizione, come ha concluso Spera, è contribuire a una medicina sempre più orientata alla personalizzazione delle cure, garantendo interventi rapidi, efficaci e condivisi con il paziente e la sua famiglia.Francesco Lisanti, Direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza e Responsabile Scientifico del convegno, ha focalizzato l’attenzione sulle sfide cliniche sempre più complesse che i professionisti si trovano ad affrontare quotidianamente. La gestione di condizioni critiche come shock settico o traumi cranici richiede oggi un livello di competenza clinica elevatissimo, che integri una profonda comprensione delle variabili genetiche e cliniche che influenzano la risposta del paziente. L’approccio formativo proposto si basa sulla fornitura di strumenti concreti, derivanti da rigorose analisi di evidenze scientifiche, con l’obiettivo di ottimizzare gli interventi salvavita. Un elemento distintivo del convegno è l’approccio multidisciplinare, che promuove un intenso confronto tra specialisti di diverse discipline: medici d’urgenza, infettivologi, neurologi, neurochirurghi, cardiologi, pneumologi, internisti, radiologi, rianimatori e pediatri. Questa sinergia favorisce l’implementazione di strategie integrate ed efficaci, riconoscendo che la complessità delle emergenze richiede una visione olistica e coordinata, in grado di superare i confini delle singole specializzazioni. L’obiettivo finale è migliorare significativamente l’assistenza al paziente, riducendo la mortalità e la morbilità associate alle condizioni di emergenza.