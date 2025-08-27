Neurochirurgia al San Carlo: nuovo direttore per l’eccellenza

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza si proietta verso un futuro di eccellenza neurochirurgica con l’insediamento di Francesco Di Biase alla guida dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia.

Questa nomina, lungi dall’essere una semplice variazione di personale, segna un punto di svolta strategico per l’offerta sanitaria regionale, un impegno tangibile volto a contenere, e possibilmente invertire, i flussi migratori di pazienti verso strutture sanitarie di altre regioni.

Il Direttore Generale dell’AOR “San Carlo”, Giuseppe Spera, sottolinea come questa decisione rappresenti un investimento cruciale nel capitale umano e tecnologico, un segnale forte per la comunità lucana.

L’arrivo del dottor Di Biase non si limita a colmare una posizione vacante, ma introduce un approccio innovativo e multidisciplinare, essenziale per affrontare le sfide sempre più complesse della neurochirurgia moderna.

Si tratta di una filosofia di cura che integra la precisione chirurgica con una profonda comprensione delle dinamiche neurologiche e delle esigenze individuali del paziente.

L’Assessore alla Salute, Politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico, evidenzia come la scelta del dottor Di Biase si inserisca in un quadro più ampio di rafforzamento della governance sanitaria regionale, un atto di valore strategico che impatta positivamente sull’intero sistema ospedaliero lucano.

Il rilancio della Neurochirurgia si configura come una risposta concreta e mirata ai bisogni emergenti della popolazione, un investimento nel benessere collettivo che privilegia il merito, la competenza e l’innovazione.

Questo atto rafforza la visione di una sanità regionale dinamica, proiettata al futuro e capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini.

Il dottor Francesco Di Biase, a 49 anni, vanta un percorso accademico e professionale di eccellenza, culminato con la laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma e la specializzazione in Neurochirurgia con lode presso l’Università di Ferrara.

La sua visione per l’unità operativa complessa di Neurochirurgia si proietta verso l’integrazione di tecnologie all’avanguardia, con un focus particolare sull’introduzione della robotica, un campo in rapida evoluzione che promette maggiore precisione e risultati migliori per i pazienti.

Oltre all’innovazione tecnologica, il dottor Di Biase intende rafforzare l’impegno nella ricerca scientifica, promuovendo studi clinici e collaborazioni con centri di eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla formazione del personale medico e infermieristico, garantendo un continuo aggiornamento professionale e l’adozione di protocolli clinici basati sulle evidenze scientifiche più recenti.

Infine, il dottor Di Biase si impegna a costruire una rete di collaborazione sinergica con le altre strutture sanitarie regionali, promuovendo un approccio integrato e multidisciplinare per la gestione dei pazienti con patologie neurologiche complesse.

L’obiettivo finale è quello di elevare gli standard qualitativi dell’assistenza neurochirurgica in Basilicata, posizionando il “San Carlo” come un punto di riferimento per l’eccellenza nel settore a livello regionale e nazionale.