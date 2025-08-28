Nido d’infanzia a Pisticci: finalmente apertura sincronizzata!

Il 1° settembre 2025 segna un momento di rinnovamento e progresso per la comunità di Pisticci, con l’apertura sincronizzata del nido d’infanzia comunale “Un Nido per Crescere”.

Questo evento, collocato nel cuore del Centro Agricolo, rappresenta un punto di svolta significativo rispetto al passato, dove problematiche gestionali e organizzative avevano ritardato l’avvio delle attività, creando disagi per le famiglie.

L’allineamento con il calendario scolastico regionale non è solo una questione burocratica, ma un segnale tangibile di impegno verso il benessere infantile e il sostegno alla genitorialità.

Il nido accoglierà venti bambini, distribuite in tre fasce d’età – lattanti, divezzi e semidivezzi – in un ambiente progettato per favorire la crescita armoniosa e lo sviluppo delle loro potenzialità.

L’attenzione alla sicurezza e all’adeguatezza degli spazi è stata un priorità, con verifiche complete condotte di recente per assicurare un ambiente accogliente, stimolante e conforme alle normative vigenti.

“Questo allineamento con il calendario scolastico è un passo avanti concreto e lungamente atteso”, sottolinea l’Assessore all’Istruzione, Dolly Troiano.

“Riconsegna certezze alle famiglie, offrendo un servizio educativo essenziale e rispondendo a un bisogno cruciale della nostra comunità.

Riconsegnare dignità a un servizio che supporta i genitori e contribuisce attivamente alla formazione dei bambini è un obiettivo primario”.

Il Sindaco Domenico Albano condivide l’entusiasmo, evidenziando il valore del lavoro di squadra che ha reso possibile questo risultato.

“Esprimo la mia gratitudine agli uffici comunali, al personale dedicato, alle associazioni del territorio e a tutti i cittadini che, con spirito civico, hanno contribuito a questo percorso.

Il confronto costruttivo è stato fondamentale per creare un servizio più sensibile alle esigenze delle famiglie, un servizio all’altezza degli standard più elevati”.

L’apertura del nido “Un Nido per Crescere” non è semplicemente l’avvio di un’attività educativa, ma un investimento strategico nel futuro di Pisticci.

Rappresenta un impegno concreto a valorizzare l’infanzia, promuovendo un modello di sviluppo locale che pone al centro il benessere dei bambini e il sostegno alle famiglie, elementi fondamentali per costruire una comunità più coesa, prospera e resiliente.

Si tratta di una visione che va oltre la semplice fornitura di un servizio, mirando a creare un ambiente in cui ogni bambino possa crescere, apprendere e realizzarsi appieno, gettando le basi per un futuro migliore per tutti.

L’auspicio è che questo segnali l’inizio di un percorso continuo di miglioramento e innovazione nel campo dell’educazione infantile, con nuove opportunità e progetti per supportare le famiglie e promuovere lo sviluppo armonioso dei bambini di Pisticci.