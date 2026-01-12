Nuova guida per la scuola in Basilicata: Anna dell’Aquila al comando

Con un rinnovato spirito di dedizione e una profonda consapevolezza del ruolo che le è stato affidato, la Direttice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Anna dell’Aquila, ha preso formalmente la guida della nuova struttura amministrativa.

L’incarico, accolto con senso di responsabilità, mira a configurare l’USR come un’entità proattiva, profondamente radicata nel tessuto territoriale e costantemente a disposizione delle istituzioni scolastiche.

La recente configurazione della Direzione Generale rappresenta una pietra miliare per il sistema scolastico regionale, segnando l’inizio di un percorso di potenziamento sia istituzionale che organizzativo.

Questo cambiamento strutturale si pone come volano per una maggiore efficienza e reattività nei confronti delle esigenze emergenti del territorio, con l’obiettivo primario di elevare la qualità dell’offerta formativa a disposizione di ogni studente.

L’impegno della Direttice Generale si focalizza su un modello di scuola che trascende la mera trasmissione di conoscenze, abbracciando i principi di inclusione, equità e pari opportunità.

Si tratta di costruire un ambiente educativo accogliente e stimolante, capace di rispondere alle sfide educative complesse e multifattoriali che caratterizzano l’epoca contemporanea.

Tra le priorità strategiche indicate, spicca la lotta alla dispersione scolastica, un fenomeno che mina il futuro di individui e comunità.

L’azione dell’USR si prefigge di individuare e supportare gli studenti a rischio abbandono, attraverso interventi mirati e personalizzati, in collaborazione con le scuole, le famiglie e le realtà del territorio.

Parallelamente, si intende promuovere un’innovazione didattica che valorizzi le nuove tecnologie e le metodologie didattiche attive, stimolando la creatività, il pensiero critico e la capacità di problem solving negli studenti.

L’orientamento scolastico, inteso come processo continuo di scoperta e consapevolezza delle proprie potenzialità, assume un ruolo centrale nell’accompagnare gli studenti verso scelte formative coerenti con le loro aspirazioni e i loro talenti.

La valorizzazione delle eccellenze, sia a livello individuale che collettivo, è un ulteriore pilastro della strategia dell’USR, con l’obiettivo di promuovere la ricerca, l’innovazione e la diffusione di buone pratiche nel campo dell’istruzione.

Il rapporto con il mondo del lavoro e con le imprese locali sarà inoltre rafforzato, al fine di creare un ponte tra la scuola e il mondo professionale, facilitando l’inserimento lavorativo degli studenti e contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

La nuova Direzione Generale si propone, dunque, come un motore di cambiamento positivo, al servizio della comunità scolastica e dell’intera Basilicata.