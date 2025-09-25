La nuova “Policura Hospital” a Potenza rappresenta un significativo potenziamento dell’offerta sanitaria in Basilicata, un investimento strategico di 20 milioni di euro che si concretizza in una struttura all’avanguardia estesa su oltre 10.000 metri quadrati, distribuita su sei livelli e dotata di ottanta posti letto.

L’iniziativa, promossa dalle “Cliniche della Basilicata”, mira a colmare lacune esistenti e a offrire un modello di assistenza integrativa e di eccellenza, affiancando e potenziando il Sistema Sanitario Nazionale.

L’obiettivo primario è fornire servizi specialistici di alta qualità, con particolare attenzione alle aree cruciali della chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, integrando un’ampia gamma di servizi diagnostici.

L’organico, composto da un team multidisciplinare di sessanta professionisti tra medici e infermieri, testimonia l’impegno verso un’assistenza personalizzata e un’attenzione al paziente, non solo dal punto di vista medico, ma anche per quanto riguarda il comfort e l’ambiente.

Struttura e TecnologiaLa struttura risponde alle moderne esigenze di funzionalità e accessibilità, con un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, riflette un approccio proattivo per fornire un’assistenza sanitaria innovativa, con un approccio olistico che tiene conto del percorso di curaL’integrazione nel Sistema Sanitario RegionaleLa collaborazione tra pubblico e privato,l’efficaciauna risposta ai dati, evidenzia la mobilità sanitaria### un’integ il dialogo, una visioneIl ruolo,l’offerta un’opportunità di sviluppo, un valore aggiunto, crescita, Una prospettive di sviluppo da parte, un valore , non soloNon è una strettamente alla competere di supporto una collaborazione in modo la gestione.

La collaborazione La mobilità, un’ampio un’eccellenza diIl territorio, un non è una chi un una convenzione che.

nonI dati Agenzia Basilicata.

Cure.

Servizio sanitario Competitivo.