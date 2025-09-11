Piazza San Pietro Caveoso: Evento Esclusivo Scatena Polemiche a Matera

Nel cuore pulsante di Matera, la suggestiva Piazza San Pietro Caveoso, scrigno di storia millenaria e sito patrimonio mondiale dell’UNESCO, si è recentemente trasformata in un palcoscenico privato, ospitando un esclusivo evento inaugurale.

La scelta, avvenuta giovedì 10 settembre, ha generato un acceso dibattito e sollevato interrogativi profondi sulla gestione e la tutela del patrimonio culturale della città.

L’utilizzo di uno spazio di così grande valore storico e simbolico per un evento commerciale, pur nella sua apparente eleganza, ha suscitato forti critiche, in particolare da parte del consigliere comunale Domenico Bennardi, esponente del Movimento 5 Stelle e precedentemente sindaco di Matera (2020-2024).

La sua reazione, espressa in un comunicato, evidenzia non solo la singolarità dell’episodio, ma anche l’inquietudine per il potenziale precedente che esso potrebbe creare.

La questione non si limita alla singola iniziativa.

Bennardi pone l’attenzione su una riflessione più ampia: la capacità della comunità di bilanciare le esigenze di sviluppo economico e di promozione turistica con il dovere imprescindibile di preservare l’integrità e l’autenticità del patrimonio culturale.

La trasformazione di spazi pubblici di pregio in location esclusive per eventi privati rischia di svilire il valore intrinseco di tali luoghi, relegandoli a meri contenitori per occasioni speciali, piuttosto che riconoscendone l’importanza come testimonianza vivente della storia e dell’identità di un popolo.

L’interrogazione consiliare che il consigliere Bennardi intende presentare mira a ottenere chiarimenti dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Nicoletti, riguardo alle modalità con cui sono state concesse le autorizzazioni per l’utilizzo di Piazza San Pietro Caveoso.

Si pone, infatti, la necessità di comprendere i criteri adottati e le valutazioni effettuate per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale, evitando che decisioni di questa natura possano compromettere la sua fruibilità pubblica e il suo valore inestimabile.

La vicenda solleva un dibattito cruciale per Matera e per tutte le città che si confrontano con la sfida di conciliare sviluppo e tutela: come interpretare e applicare i principi del patrimonio UNESCO in un contesto urbano in continua evoluzione? È necessario un ripensamento radicale delle politiche di gestione del territorio, che promuova un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente e della cultura locale, coinvolgendo attivamente la comunità e valorizzando le tradizioni e le competenze locali.

La Piazza San Pietro Caveoso, con la sua storia millenaria, merita di essere un luogo di incontro e di condivisione per tutti, non un palcoscenico esclusivo per pochi.