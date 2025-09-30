Policoro, 1988: Riapre il caso Orioli-Andreotta, ombre di omicidio

La vicenda di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, spirati nella villetta di Policoro il 23 marzo 1988, si riapre con una luce cruda e inquietante, alimentata da un’istanza di avocazione presentata dall’avvocato Antonio Fiumefreddo.

La querela, fino ad allora relegata a un persistente dubbio, emerge ora come una concreta denuncia di duplice omicidio, abilmente mascherato da una presunta fatalità.

La narrazione ufficiale, che ha sempre attribuito la morte dei due giovani a una folgorazione o intossicazione da monossido di carbonio, è oggi seriamente compromessa dalle nuove evidenze presentate dal legale della famiglia Orioli.

Si tratta di una documentazione che si basa su una perizia criminologica e medico-legale di straordinaria profondità, realizzata dal professor Francesco Bruno e da un team di specialisti, i quali, già negli anni ’90, avevano sollevato dubbi in merito alla natura accidentale del decesso.

Le nuove acquisizioni mettono in discussione in modo inequivocabile la ricostruzione degli eventi.

Le lesioni riscontrate sui corpi delle vittime non sono coerenti con un incidente: Marirosa Andreotta presentava un colpo alla nuca, Luca Orioli un trauma ai genitali, e entrambi mostravano ecchimosi al volto e al collo.

Elemento particolarmente rivelatore è la presenza di schiuma polmonare, definita “fungo schiumoso”, un indicatore patognomonico di annegamento, un dettaglio cruciale che contraddice le ipotesi di avvelenamento o folgorazione.

Ma non solo: la scena del crimine stessa sembra essere stata manipolata, con una disposizione innaturale dei corpi e degli oggetti che tradisce un tentativo di occultamento.

Le testimonianze raccolte, inoltre, presentano incongruenze e contraddizioni, minando la credibilità della versione ufficiale.

La madre di Luca Orioli, Olimpia Fuina, ha costantemente rifiutato l’accettazione di questa narrazione, mantenendo viva la fiamma della ricerca della verità.

La sua perseveranza, unitamente alla collaborazione di professionisti competenti, ha portato alla riesumazione dei corpi e all’elaborazione di una nuova perizia che, pur non fornendo certezze assolute, ha aperto la possibilità di un omicidio.

L’istanza di avocazione alla Procura generale di Potenza rappresenta un tentativo di superare il muro del silenzio e dell’inerzia amministrativa, dopo i reiterati rifiuti della Procura di Matera.

A distanza di quasi quattro decenni, il diritto alla verità e alla giustizia per le famiglie Orioli e Andreotta è un imperativo morale.

Lo Stato, in questo caso, non solo ha il dovere di accertare i fatti, ma anche di riconoscere il dolore e la sofferenza di chi ha subito un’ingiustizia, garantendo una piena e trasparente indagine sulle responsabilità che hanno contribuito a questo tragico epilogo.

La memoria di Luca e Marirosa richiede giustizia, e la ricerca della verità non può essere interrotta.