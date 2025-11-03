Potenza, arrestato per violenza: paura e trauma per madre e figlio.

Un episodio di violenza domestica, gravissimo e reiterato, ha portato all’arresto a Potenza di un uomo trentenne, accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti della sua convivente e, con particolare drammaticità, di fronte al figlio minorenne.

L’intervento dei Carabinieri, tempestivo e conseguente a una chiamata di soccorso al 112, ha rivelato un quadro allarmante di abusi che si protraggono nel tempo.

L’episodio immediatamente precedente all’arresto, come emerge dalle indagini, ha visto l’uomo protagonista di un’esplosione di ira che si è manifestata con insulti, minacce verbali e un atto vandalico – la rottura di un vetro – che ha ulteriormente traumatizzato la vittima e il bambino.

Questo singolo evento, però, è solo la punta dell’iceberg di una situazione ben più complessa e preoccupante.

Le indagini approfondite, condotte dai Carabinieri, hanno fatto emergere un quadro di violenza domestica che si consuma da circa due anni.

La donna, vittima di maltrattamenti, vessazioni psicologiche e aggressioni sia verbali che fisiche, ha vissuto in silenzio un incubo.

La sua sofferenza, amplificata dalla presenza del figlio, testimone impotente di tali abusi, solleva interrogativi profondi sulla dinamica relazionale e sui meccanismi di controllo e dominio messi in atto dall’aggressore.

La decisione del Giudice per le Indagini (GIP) di convalidare l’arresto e disporre la custodia cautelare in carcere sottolinea la gravità dei fatti e la necessità di proteggere la vittima e il minore da ulteriori episodi di violenza.

Questo provvedimento, seppur necessario, non risolve il problema alla radice.

Si rende urgente un intervento di supporto psicologico e legale per la donna e il bambino, affinché possano ricostruire la propria vita e spezzare il ciclo di violenza.

L’episodio, purtroppo, è emblematico di un problema sociale diffuso e spesso sommerso, che richiede un impegno concreto da parte delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della società civile.

È fondamentale promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza, e fornire strumenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza domestica, garantendo alle vittime protezione, supporto e un percorso di uscita dalla situazione di abuso.

La rottura del vetro non è solo un atto vandalico, ma un simbolo della fragilità di un legame profanato dalla violenza e dall’oppressione.