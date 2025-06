Potenza, due tragedie stradali: due morti e un ferito.

La città di Potenza è stata teatro di due tragici eventi stradali nelle ultime ore, lasciando una scia di dolore e sollevando interrogativi sulla sicurezza della viabilità urbana. Due vite spezzate e un ferito lieve sono il bilancio di queste circostanze dolorose, che colpiscono nel profondo la comunità locale.La prima tragedia, consumatasi poco dopo l’inizio della notte in viale Marconi, nei pressi di un importante punto di riferimento cittadino come la Questura, ha visto come vittima Antonio Lo Piano, un uomo di 64 anni. Lo Piano, in sella al suo scooter, è stato protagonista di una caduta apparentemente improvvisa, le cui cause rimangono al momento oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti. Nonostante l’immediato intervento del personale medico del 118 Basilicata, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, segnando la dolorosa conclusione di una vita. L’accidente solleva interrogativi non solo sulle condizioni dell’asfalto, potenziale fattore scatenante, ma anche sulla vulnerabilità degli utenti di due ruote, spesso esposti a rischi maggiori in ambito urbano.La seconda sfortunata vicenda, verificatasi nelle prime ore del mattino in via Ciccotti, una strada trafficata nei pressi del nosocomio San Carlo, ha visto coinvolti due autovetture in un violento impatto frontale. Giuseppe Fossati, un uomo di 53 anni alla guida di una Peugeot 107, ha perso tragicamente la vita. La dinamica dell’incidente, avvenuto in un tratto di rettilineo, è ora al vaglio dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro. La conducente dell’Opel Corsa coinvolta, una donna, ha subito ferite lievi ed è stata prontamente soccorsa.L’intervento coordinato di Vigili del Fuoco e personale medico del 118 ha permesso di gestire le emergenze e garantire la rimozione dei veicoli, ma non è riuscito a cancellare la gravità di quanto accaduto. Questi eventi tragici ripropongono la necessità di una riflessione approfondita sulla sicurezza stradale, sulla manutenzione delle infrastrutture e sulla sensibilizzazione di tutti gli utenti della strada, promuovendo comportamenti responsabili e prevenendo ulteriori perdite di vite umane. L’attenzione si focalizza ora sulle indagini per accertare le responsabilità e comprendere se fattori esterni o negligenze abbiano contribuito a queste impreviste e dolorose fatalità. La comunità, in lutto, attende risposte e si augura che questi tragici episodi possano stimolare un cambiamento concreto per garantire una viabilità più sicura per tutti.