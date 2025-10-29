Potenza, encomio ai poliziotti: un gesto di gratitudine e sicurezza.

Nel cuore di Potenza, un atto formale e solenne ha sancito il coraggio e la professionalità di un gruppo di agenti di polizia, protagonisti di un intervento cruciale per la sicurezza cittadina.

L’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Vincenzo Telesca, ha voluto onorare i quattordici poliziotti coinvolti nell’arresto di quattro individui responsabili di una rapina a mano armata, avvenuta nei pressi dell’ufficio postale del rione Cocuzzo.

La cerimonia, a cui erano presenti figure istituzionali di spicco come il viceprefetto vicario Francesco Paolo D’Alessio, il questore Vincenzo Gargiulo e i comandanti della Guardia di Finanza (generale Roberto Pennoni) e della Polizia Municipale (Maria Santoro), ha rappresentato un momento di profonda gratitudine e riconoscimento.

L’atto simbolico della consegna della pergamena celebrativa ha visto coinvolti figure chiave come il commissario capo Vincenzo Verrone, l’ispettore Rocco Miglionico, i viceispettori Giuseppe Santarsiero e Mauro Pascale, il sovrintendente capo Rosario Viggiano, gli assistenti capo coordinatore Gerardo Dote, Carmine Messina, Francesco Verbicaro e Salvatore Mecca, gli agenti scelti Salvatore Lovaglio e Pietro Spagnulo, e l’ispettore Antonella Vignola, unitamente ai sovrintendenti Sandro Mangini e Donato Errico, i quali, pur assenti alla cerimonia, hanno ricevuto il meritato encomio.

Il sindaco Telesca, nel suo discorso, ha sottolineato che questo gesto non era un semplice onorevole riconoscimento, ma un atto compiuto a nome di ogni cittadino potentino, esprimendo un sentimento condiviso per un’azione di polizia condotta con eccezionale competenza.

In un periodo segnato da un aumento preoccupante di episodi di furto, l’intervento dei poliziotti ha contribuito a infondere un senso di sicurezza e fiducia nella comunità.

La città di Potenza, con questo riconoscimento, ha voluto ribadire il proprio apprezzamento per chi, quotidianamente, si dedica a garantire la sicurezza pubblica, spesso esponendosi a rischi considerevoli.

Il questore Gargiulo ha espresso la sua soddisfazione per il premio ricevuto, evidenziando la necessità di un impegno costante sia in termini di indagini approfondite sia di un efficace controllo del territorio.

La realtà di Potenza, pur mantenendo un profilo generalmente tranquillo, richiede un’attenzione ininterrotta e una vigilanza proattiva per prevenire e contrastare qualsiasi forma di illegalità.

Questo encomio rappresenta un incentivo a proseguire con rinnovato impegno nella difesa della legalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini, confermando il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine come pilastri imprescindibili per il benessere sociale e la prosperità della comunità.

L’evento ha così concluso, rafforzando il legame tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini, in un clima di fiducia reciproca e condivisione di valori.