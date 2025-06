Potenza Pride: Un Grido di Speranza per l’Inclusione in Basilicata

Il Potenza Basilicata Pride, in programma domenica 22 giugno, si configura come un atto di resistenza culturale e sociale, un grido di speranza che risuona tra le valli e le cime di una regione spesso silenziosa di fronte alle sfide dell’inclusione. L’evento, che vedrà il suo concentramento alle 15:30 in Piazza dei Comuni, nel quartiere Parco Aurora, e si concluderà con un corteo nel cuore storico alla Torre Guevara, non è una semplice manifestazione, ma un’affermazione di diritti e dignità per le persone LGBTQIA+ che faticano a trovare il proprio posto in un territorio profondamente radicato in tradizioni e mentalità a volte restrittive.Il Pride potentino, giunto alla sua seconda edizione, si pone l’ambizioso obiettivo di erodere le barriere del pregiudizio, di smantellare quel muro invisibile che costringe molte persone a nascondersi, a lasciare la propria terra in cerca di accettazione e di una vita serena. La Basilicata, con la sua bellezza paesaggistica incontaminata, custodisce anche ferite profonde, frutto di una lentezza nel processo di cambiamento sociale che impone una presa di posizione chiara e coraggiosa.Il messaggio che emerge con forza è che ogni esistenza ha valore intrinseco, che ogni individuo ha il diritto inalienabile di vivere autenticamente, di esprimere la propria identità senza paura di discriminazioni o marginalizzazioni. Si tratta di un diritto fondamentale, sancito dalle leggi, ma spesso negato dalla realtà quotidiana, dalle microaggressioni, dagli sguardi giudicanti, dalle esclusioni velate.La manifestazione si nutre dell’impegno collettivo di una rete eterogenea di associazioni, collettivi e realtà sociali, testimoniando un fermento culturale in crescita. Dall’Unione degli Studenti ad Agedo, dai Forum dei Giovani alle associazioni studentesche, passando per i comitati arcigay, fino ai centri antiviolenza e alle organizzazioni femministe, il Pride potentino è il risultato di un lavoro sinergico, un mosaico di voci che convergono per sostenere una causa comune. Il crowdfunding lanciato per sostenere le spese dell’evento sottolinea la necessità di un sostegno concreto per dare visibilità e forza a questo movimento.Più che una celebrazione, il Potenza Basilicata Pride è un appello a una riflessione profonda sui valori di inclusione, diversità e rispetto, un invito a costruire una comunità più accogliente e consapevole, dove ogni persona possa sentirsi libera di essere se stessa, senza compromessi né maschere. La Torre Guevara, punto di arrivo del corteo, simboleggia un luogo di osservazione, di prospettiva, un punto da cui guardare al futuro con speranza e determinazione, verso una Basilicata più giusta e inclusiva.