Puntino ad ago: arte, resilienza e radici mediterranee a Latronico

L’arte del puntino ad ago, un delicato intreccio di fili di cotone, rappresenta a Latronico (Potenza) molto più di una semplice tradizione artigianale.

È un’eredità culturale, un legame tangibile con un passato complesso e un elemento cruciale per il benessere emotivo di una comunità.

L’osservazione clinica di Felicetta Gesualdi, medico di base per quattro decenni, ha svelato un elemento inaspettato: le donne che praticavano questo antico ricamo manifestavano un notevole grado di serenità e resilienza, quasi immune dalle ansie che affliggevano altre fasce della popolazione.

La curiosità professionale di Gesualdi la spinse a indagare più a fondo, scoprendo che il puntino, con la sua meticolosa attenzione ai dettagli e la ripetitività del gesto, funzionava come una sorta di pratica meditativa, un rifugio silenzioso dove liberare la mente e ritrovare l’equilibrio interiore.

Non si trattava semplicemente di creare un oggetto bello, ma di intraprendere un percorso di profonda connessione con se stesse e con la propria storia.

La ricerca di Felicetta Gesualdi, supportata da studi pubblicati su riviste specializzate, ha gettato luce sulle affascinanti origini di questa tecnica.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, considerando la sua localizzazione in una regione montuosa lontana dal mare, il puntino ad ago di Latronico rivela radici profonde nel Mediterraneo orientale.

L’analisi della trama ha suggerito una sorprendente somiglianza con le reti da pesca, un dettaglio anacronistico, se non fosse per la storia migratoria della regione.

Durante il periodo compreso tra l’ottavo e il sesto secolo avanti Cristo, l’insediamento di coloni provenienti dalla Magna Grecia portò con sé non solo nuove idee e tecnologie, ma anche questa sofisticata arte tessile.

L’abilità di intrecciare fili per creare una rete non era solo funzionale alla pesca, ma rappresentava anche un linguaggio simbolico, un modo per esprimere la propria identità e il proprio rapporto con il mare.

La presenza del merletto simile in Brasile ha sollevato ulteriori interrogativi, suggerendo un ulteriore strato di connessioni storiche e culturali.

Le ipotesi avanzate, supportate da tesi di laurea dell’Università di Basilicata, includono flussi migratori del Novecento e l’influenza dei gesuiti, che dominarono Latronico fino al 1759.

L’ordine religioso, espanso in America del Sud, potrebbe aver contribuito alla diffusione di questa tecnica in Brasile, rivelando un’eredità comune che trascende confini geografici e temporali.

Oggi, l’arte del puntino ad ago di Latronico celebra la sua unicità abbellendo l’abito della Madonna della Bruna, la patrona di Matera.

La collaborazione con lo stilista Michele Miglionico ha rappresentato un momento di orgoglio per l’intera comunità, un riconoscimento del valore intrinseco di questa tradizione e un’occasione per condividerla con un pubblico più ampio.

Il corpetto e le maniche dell’abito, interamente realizzati a mano dalle artigiane locali, sono un simbolo tangibile della loro dedizione, della loro abilità e del profondo legame che le unisce alla loro terra e alla loro storia.

Il puntino ad ago, dunque, non è solo un’arte, ma un filo invisibile che tesse insieme passato, presente e futuro di Latronico, un tesoro da custodire e tramandare alle generazioni a venire.