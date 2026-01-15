Rapina sventata a Tito Scalo: esplosione e fuga dei malvivoli

La quiete della notte a Tito Scalo, piccolo centro nei pressi di Potenza, è stata bruscamente interrotta da una violenta esplosione, preludio di un tentativo di rapina a un bancomat.

L’evento, verificatosi nella giornata di ieri, ha visto i Carabinieri intervenire prontamente, sventando il piano di un gruppo di malvivoli decisi a depredare l’impianto automatico della Bcc della Magna Grecia.

La dinamica, secondo le prime ricostruzioni, ha visto almeno tre persone, mascherate per celare le proprie identità, tentare di forzare l’ATM attraverso la tecnica della cosiddetta “marmotta”, un metodo che prevede l’utilizzo di esplosivi per danneggiare i dispositivi e sottrarre il denaro contante.

L’esplosione, fortunatamente, non ha causato feriti, ma ha danneggiato l’esterno del bancomat.

L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha colto i rapinatori di sorpresa, impedendo loro di portare a termine la loro azione.

I malvivoli, incapaci di realizzare il loro piano, si sono dati alla fuga, sfruttando la vicinanza del raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni per dileguarsi rapidamente.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescenti aggressioni a bancomat che stanno affliggendo il Potentino nelle ultime settimane.

Le forze dell’ordine, da tempo attive nella prevenzione di questi crimini, hanno predisposto un piano specifico per contrastare il fenomeno, intensificando i controlli e rafforzando la sorveglianza nei pressi degli ATM.

Al momento, le indagini sono in corso a 360 gradi, coordinate dalle autorità competenti, per risalire all’identità dei responsabili.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, raccogliendo testimonianze e setacciando le informazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e individuare i complici che potrebbero aver assistito e facilitato la fuga dei rapinatori.

L’obiettivo è quello di assicurare i colpevoli alla giustizia e scongiurare il ripetersi di simili episodi, garantendo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Si tratta di un’azione prioritaria, vista l’allarme crescente nella comunità e la necessità di ripristinare un clima di sicurezza e fiducia.

L’impegno delle forze dell’ordine è totale, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, per contrastare efficacemente questa piaga che sta mettendo a dura prova il territorio.