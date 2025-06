Rapine a banche: arrestati a Benevento, indagini su più province.

Un’articolata operazione dei Carabinieri, supportata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ha portato all’arresto di due uomini e una donna, indagati per una serie di rapine a istituti bancari e uffici postali, che avrebbero esteso la loro attività criminale anche al di fuori del territorio campano. Le misure cautelari, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, sigillano un’indagine complessa e approfondita, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita sotto la direzione del procuratore Gianfranco Scarfò.L’inchiesta prende le sue origini da una rapina particolarmente violenta perpetrata il 23 maggio 2023 a Melizzano (Benevento), dove un gruppo di malviventi, agendo con il volto coperto e armati, si è impadronito di un bottino superiore ai 28.000 euro. L’evento ha innescato un’indagine che, attraverso l’analisi di testimonianze, riscontri tecnici e la ricostruzione dei movimenti dei sospettati, ha portato alla luce un quadro più ampio di attività criminali coordinate.Le investigazioni hanno rivelato il coinvolgimento del trio in ulteriori episodi di rapina e tentata rapina a danno di istituti di credito in diverse province. In particolare, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata su un tentativo fallito di rapina perpetrato il 1° agosto 2023 presso la filiale BPER di Eboli (Salerno), dove i malviventi furono costretti a desistere, e sulla rapina realizzata il 9 agosto 2023 all’agenzia Monte dei Paschi di Siena di Balvano (Potenza), un’azione che ha lasciato un segno tangibile nella comunità locale.Le accuse specifiche contestate ai tre indagati includono la rapina in concorso, un reato che presuppone la pianificazione e l’esecuzione congiunta di un’azione criminale. Il giudice, valutando la gravità dei fatti, la pericolosità sociale dei presunti responsabili e il rischio di inquinamento probatorio, ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due uomini, mentre per la donna è stata adottata la misura dei domiciliari. Questa decisione riflette la necessità di garantire la sicurezza pubblica e la corretta conduzione delle indagini, in vista di un processo che dovrà accertare le responsabilità e definire le pene. L’operazione, che mette in luce la capacità delle forze dell’ordine di contrastare la criminalità organizzata e di proteggere il patrimonio economico e la sicurezza dei cittadini, è ancora in corso e non esclude ulteriori sviluppi e l’individuazione di complici.