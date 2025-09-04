Rilancio Asp Potenza: De Fino guida la trasformazione

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza si appresta ad affrontare un periodo cruciale, un percorso di trasformazione guidato dalla figura del commissario straordinario Massimo De Fino, designato dalla Giunta Regionale della Basilicata.

L’incarico, conferito a seguito di una profonda valutazione delle competenze e dell’esperienza del professionista, mira a rilanciare l’efficacia e l’adeguatezza dei servizi offerti alla comunità, superando le sfide emergenti nel panorama della sanità italiana.

De Fino, esponente di spicco nel settore sanitario con un solido background in Umbria e come Direttore Generale del Centro Oncologico Regionale della Basilicata, ha espresso il suo profondo ringraziamento al Presidente Bardi e all’Assessore Latronico, sottolineando l’onore e la responsabilità che derivano da questa nomina.

Il suo approccio si fonda sull’implementazione di metodologie di lavoro consolidate, frutto di anni di esperienza e di un contributo attivo nella definizione del Decreto Ministeriale 77, un atto fondamentale nella riforma della Medicina Territoriale.

La pandemia di COVID-19 ha innescato una profonda riorganizzazione del sistema sanitario nazionale, rivelando fragilità preesistenti e accelerando la necessità di un ripensamento radicale.

L’Asp di Potenza, come tutte le strutture sanitarie del Paese, è chiamata a rispondere a questa nuova realtà, un contesto caratterizzato da esigenze mutevoli e da un’evoluzione costante delle conoscenze mediche e tecnologiche.

La sfida principale consiste nell’adeguare l’organizzazione e i processi interni dell’azienda sanitaria, garantendo la capacità di fornire risposte rapide, precise e personalizzate ai bisogni di salute della popolazione.

Ciò implica non solo un miglioramento dell’efficienza operativa, ma anche un investimento in innovazione, digitalizzazione e formazione del personale.

Il commissario straordinario intende promuovere una cultura di collaborazione e trasparenza, coinvolgendo attivamente i dirigenti dell’azienda e ascoltando le istanze dei professionisti sanitari e dei cittadini.

L’obiettivo è costruire un sistema sanitario più resiliente, equo e capace di affrontare le future emergenze, ponendo al centro il benessere della persona e la promozione della salute come valore fondamentale.

L’avvio di questo percorso segna una fase di rinnovamento per l’Asp di Potenza, con l’ambizione di riconquistare la fiducia della comunità e di affermarsi come un punto di riferimento per l’eccellenza nella sanità regionale.