Rinascita Lagonegro: screening medico all’avanguardia per atleti al top

La Rinascita Volley Lagonegro ha recentemente completato un rigoroso protocollo di screening medico e valutazione funzionale, un pilastro fondamentale per garantire la salute e la performance ottimale degli atleti.

La partnership con Geomedical di Lauria, un centro diagnostico polispecialistico all’avanguardia, ha permesso di condurre una serie di accertamenti approfonditi, mirati a delineare un quadro completo del benessere fisico di ciascun membro della squadra.

Il processo ha incluso un’anamnesi dettagliata, condotta sotto la supervisione del medico responsabile, Giuseppe Ferraro, e una batteria di esami specialistici.

Questi non si sono limitati alla mera verifica dell’idoneità agonistica, ma hanno avuto l’obiettivo di identificare potenziali vulnerabilità e fattori di rischio individuali.

I dati raccolti, frutto di un’analisi multidisciplinare, costituiranno la base scientifica per la personalizzazione dei programmi di allenamento.

L’approccio prevede una modulazione precisa dei carichi di lavoro, calibrati in funzione delle caratteristiche metaboliche, biomeccaniche e posturali di ciascun atleta.

L’attenzione alla prevenzione degli infortuni è un elemento chiave della filosofia operativa del club.

L’equipe medica, supportata dalle informazioni diagnostiche, definirà piani specifici di prevenzione, che integreranno esercizi di rinforzo muscolare, miglioramento della flessibilità e tecniche di recupero attivo.

Si tratta di un investimento strategico volto a massimizzare la disponibilità degli atleti durante la stagione, riducendo al minimo il rischio di problematiche fisiche che potrebbero compromettere il rendimento e i risultati della squadra.

Il tecnico capo, Waldo Kantor, consapevole dell’importanza del recupero e della gestione della fatica, ha concesso al gruppo un giorno di riposo attivo, un momento cruciale per favorire il recupero muscolare e il riequilibrio psico-fisico.

La preparazione atletica riprenderà lunedì con una sessione dedicata al potenziamento in sala pesi, focalizzata sull’incremento della forza e della potenza.

Nel pomeriggio, il lavoro si sposterà sul taraflex, dove Kantor e il suo staff affineranno le competenze tecniche e tattiche, introducendo gradualmente carichi di lavoro sempre più intensi, sempre nel rispetto dei principi di periodizzazione scientifica.

L’obiettivo è quello di raggiungere il picco di forma fisica e tecnica nel momento cruciale della stagione, garantendo alla Rinascita Volley Lagonegro la competitività necessaria per affrontare le sfide del campionato.