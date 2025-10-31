cityfood
cityeventi
sabato 1 Novembre 2025
Potenza Cronaca

Riqualificazione Terapia del Dolore: Nuovo Centro all’Ospedale San Carlo

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La riqualificazione del reparto di Terapia del Dolore presso l’Ospedale San Carlo di Potenza segna una tappa fondamentale nell’offerta di servizi sanitari avanzati per la comunità lucana e non solo.

La cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle massime autorità sanitarie regionali e aziendali, ha sancito il passaggio a una struttura moderna e ampliata, frutto di un progetto ambizioso e di un impegno sinergico tra istituzioni, fondazioni bancarie e personale medico.

L’intervento di ristrutturazione, sostenuto generosamente dalla Fondazione Carical e dal Fondo Sociale della Bcc Basilicata, ha trasformato radicalmente gli spazi preesistenti.

L’innovazione non si limita all’estetica, ma si estende a funzionalità e tecnologia.

Una sala operatoria all’avanguardia, tre ambulatori progettati per garantire un’accoglienza ottimale e strumentazione di ultima generazione costituiscono il cuore pulsante della nuova struttura.
L’organizzazione degli ambienti è stata studiata per creare un ambiente più confortevole e rassicurante per i pazienti, elementi cruciali nella gestione del dolore, che spesso implica un profondo disagio emotivo e psicologico.
Il direttore del reparto, Antonio Giardina, ha sottolineato come questo risultato coronato rappresenti l’inizio di un percorso evolutivo.
L’ampliamento delle risorse e il miglioramento delle infrastrutture consentiranno di ridurre significativamente i tempi di attesa e di offrire trattamenti sempre più mirati e personalizzati.
La Terapia del Dolore, infatti, non si limita alla gestione sintomatica, ma si propone di affrontare la sofferenza a 360 gradi, coinvolgendo professionisti di diverse discipline come medici anestesisti, psicologi, fisioterapisti e infermieri specializzati.
Il direttore generale del Dipartimento Salute, Domenico Tripaldi, ha ribadito l’impegno della Regione Basilicata nel potenziamento dell’assistenza sanitaria, con particolare attenzione alle aree di maggiore vulnerabilità.

L’obiettivo è quello di garantire l’accesso a servizi di qualità, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e con patologie croniche complesse.
Questo investimento strategico si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione e digitalizzazione del sistema sanitario regionale, volto a ottimizzare le risorse e a migliorare l’efficienza dei processi.

Giuseppe Spera, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, ha evidenziato come la creazione di una Terapia del Dolore strutturata e tecnologicamente avanzata sia il risultato di un percorso pluriennale, iniziato con l’attività ambulatoriale e proseguito con l’introduzione di interventi sempre più sofisticati.
L’attrattività del centro si estende ormai a pazienti provenienti da regioni limitrofe, testimoniando l’eccellenza del team medico e la qualità dei servizi offerti.

Questo ampliamento testimonia anche una crescente consapevolezza sociale dell’importanza di affrontare il dolore cronico come una vera e propria patologia, con implicazioni fisiche, psicologiche e sociali profonde.
La nuova struttura rappresenta dunque un punto di riferimento cruciale per la gestione integrata del dolore nella regione.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap