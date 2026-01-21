Robot Hugo: Matera all’avanguardia nella chirurgia innovativa

L’introduzione della piattaforma robotica Hugo segna un punto di svolta strategico nel percorso di trasformazione digitale dell’Azienda Sanitaria Materana (ASM), configurandosi come investimento primario nell’evoluzione delle cure offerte al territorio.

Questa acquisizione, lungimirante e all’avanguardia, si traduce in una concreta possibilità di garantire ai pazienti interventi chirurgici caratterizzati da una maggiore precisione, minore invasività e, conseguentemente, tempi di recupero più rapidi e una riduzione significativa dei rischi correlati.

Il direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo, ha sottolineato come l’adozione di tecnologie di ultima generazione rappresenti un impegno tangibile verso la centralità del paziente e la qualità delle prestazioni sanitarie.

I primi due interventi, eseguiti recentemente e documentati in una dettagliata comunicazione ufficiale, ne costituiscono una significativa dimostrazione pratica.

I pazienti coinvolti, entrambi affetti da carcinoma prostatico e provenienti rispettivamente dalle province di Bari (62 anni) e Matera (69 anni), hanno beneficiato di un approccio chirurgico innovativo che ha consentito loro di riprendere l’alimentazione entro 24 ore dall’operazione e di ricevere le dimissioni già nella seconda giornata post-operatoria.

Questo risultato, in termini di velocità di recupero e benessere immediato del paziente, evidenzia il potenziale trasformativo della chirurgia robotica.

L’intervento è stato orchestrato dall’équipe di Urologia diretta da Giuseppe Disabato, con Pietro Mastrangelo al comando della consolle robotica, affiancato da Italo Veneziano e da un team di strumentisti altamente specializzati, Lorenzo Martinelli e Anna Risimini.

Il supporto fondamentale dell’unità di Anestesia e Rianimazione, guidata da Francesco Romito e composta da Angela Gaudiano e Marco Oliveto Rotondo, ha garantito un monitoraggio continuo e un controllo preciso delle condizioni vitali dei pazienti durante l’intera procedura.

L’ASM pone l’accento sul fatto che questa iniziativa non si limita a un aggiornamento tecnologico, ma a una vera e propria filosofia di cura orientata alla minimizzazione del trauma chirurgico.

L’introduzione di Hugo permette di affrontare patologie complesse con un approccio meno aggressivo, riducendo significativamente la perdita di sangue, diminuendo il dolore post-operatorio e accorciando i tempi di degenza ospedaliera.

La chirurgia robotica, in questo contesto, si configura come uno strumento cruciale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e ottimizzare l’efficienza delle risorse sanitarie, rappresentando un investimento strategico per il futuro dell’assistenza urologica nel territorio.

L’ASM si impegna a formare ulteriormente il personale e a ampliare l’utilizzo della piattaforma Hugo per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione, consolidando il proprio ruolo di eccellenza nel panorama sanitario regionale.