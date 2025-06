San Carlo: Open Day per la Prevenzione dell’Emicrania Femminile

Il San Carlo porta la neurologia al centro: un Open Day dedicato alla prevenzione dell’emicrania femminileL’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza si fa portavoce di un’iniziativa cruciale per la salute delle donne: l'(H)open day sulla prevenzione dell’emicrania, che si terrà il 19 giugno nel piazzale della Torre Guevara. Questo appuntamento, promosso dalla Fondazione Onda Ets, rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare la specialistica neurologica alla comunità, offrendo un servizio gratuito e accessibile a un target specifico: donne dai 18 ai 40 anni. Le prenotazioni saranno attive a partire dal 17 giugno.L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le patologie neurologiche, spesso misconosciute e sottovalutate, nonostante il loro impatto significativo sulla qualità della vita. L’emicrania, in particolare, colpisce una percentuale considerevole di donne in età fertile, interferendo con le attività quotidiane, il lavoro, gli studi e le relazioni sociali.Durante l'(H)open day, saranno disponibili dieci visite neurologiche gratuite, condotte da esperti dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia del San Carlo. Queste visite non si limitano alla semplice diagnosi, ma mirano a fornire una valutazione completa del quadro clinico, identificando i fattori di rischio, le possibili cause scatenanti e le strategie di prevenzione più appropriate. L’obiettivo è instaurare un rapporto di fiducia tra paziente e specialista, promuovendo un percorso di cura personalizzato e continuativo.Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale, Giuseppe Spera, sottolinea come l’adesione a questa iniziativa si traduca in un impegno concreto verso la sensibilizzazione della popolazione. Il riconoscimento precoce dei sintomi, in particolare, è fondamentale per garantire un accesso tempestivo a percorsi diagnostici e terapeutici specifici, in grado di modificare significativamente la prognosi e migliorare la qualità di vita delle pazienti. Il riconoscimento dei “Bollini Rosa” da parte della Fondazione Onda Ets testimonia l’impegno dell’ospedale San Carlo nell’eccellenza dei servizi dedicati al benessere femminile.Il Dottor Nicola Paciello, Direttore dell’UOC di Neurologia, evidenzia la necessità di superare lo stigma e la banalizzazione che spesso accompagnano le cefalee. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per intercettare precocemente le donne a rischio, offrendo un percorso di screening e di counseling mirato. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’educazione terapeutica, fornendo alle pazienti gli strumenti necessari per gestire attivamente la loro condizione, adottare comportamenti correttivi e promuovere uno stile di vita sano. La promozione di una cultura della prevenzione e dell’autocura si configura come un investimento strategico per il futuro della salute pubblica.