San Carlo Potenza: Nuovo Ambulatorio per la Riabilitazione Pelvica

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza dimostra un rinnovato slancio verso l’eccellenza assistenziale, inaugurando un ambulatorio specialistico per la riabilitazione del pavimento pelvico all’interno del presidio ospedaliero “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri.

Questa iniziativa, annunciata dal Direttore Generale, Giuseppe Spera, si inserisce in un piano strategico più ampio, volto a ridefinire l’offerta sanitaria regionale, non solo in termini di volume, ma soprattutto di specializzazione e personalizzazione.

L’attivazione di questo ambulatorio rappresenta una risposta concreta a un bisogno clinico spesso sottovalutato e frammentato, con implicazioni significative sulla qualità di vita di una vasta popolazione femminile, ma non solo.

Le disfunzioni del pavimento pelvico, che comprendono incontinenza urinaria e fecale, prolasso degli organi pelvici, dolore cronico e disfunzioni sessuali, sono problematiche pervasive con un impatto psicosociale rilevante.

Il nuovo servizio mira a fornire una valutazione multidisciplinare, che integri competenze uroginecologiche, fisioterapiche e, ove necessario, psicologiche, per elaborare piani terapeutici individualizzati.

Il Dott. Sergio Schettini, Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino dell’Azienda Ospedaliera, sottolinea come questo investimento sia un segnale tangibile dell’impegno costante della direzione nell’ampliare l’offerta di percorsi assistenziali innovativi.

L’iniziativa non è concepita come un intervento isolato, bensì come un tassello fondamentale per consolidare la rete di servizi territoriali, promuovendo un approccio proattivo alla salute della donna e non solo, e contribuendo a migliorare la qualità della vita delle pazienti.

La creazione di questo ambulatorio riflette una visione che pone al centro del percorso di cura il paziente, riconoscendo la necessità di un’attenzione olistica e personalizzata.

Il servizio, attualmente attivo il lunedì e il giovedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:25, offre una prima linea di accesso alla diagnosi precoce, alla prevenzione e alla gestione integrata delle disfunzioni del pavimento pelvico, promuovendo un approccio centrato sul paziente e sulla sua piena consapevolezza dei propri bisogni e delle risorse disponibili per affrontarli.

L’azienda mira a estendere in futuro l’operatività del servizio, ampliandone gli orari e introducendo ulteriori specializzazioni, al fine di rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze del territorio.