San Carlo Potenza: Open Day e Ecografie Gratuite per Ottobre Rosa

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza rafforza il suo impegno verso la salute femminile, intensificando le azioni di sensibilizzazione e prevenzione nell’ambito dell’Ottobre Rosa.

L’iniziativa culmina domenica 26 ottobre con un open day dedicato, allestito nei locali situati nel piazzale della Torre Guevara, un punto di riferimento per la comunità potentina.

L’evento, più di una semplice giornata di controlli, si configura come un’occasione di dialogo e informazione, un ponte tra l’ospedale e le cittadine.

Al centro dell’offerta formativa e clinica, un ciclo di venti ecografie gratuite, focalizzate sulla tiroide e sul fegato, eseguite dal dottor Nello Buccianti, stimato professionista e direttore di Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria.

Questa preziosa offerta è resa possibile grazie alla collaborazione con l’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato, un partner strategico nella tutela dei diritti dei pazienti e nella promozione di un accesso equo ai servizi sanitari.

L’importanza di questa giornata risiede nella capacità di intercettare un bisogno diffuso: quello di un controllo di routine, spesso rimandato o sottovalutato.

L’ecografia, in particolare, si rivela uno strumento diagnostico non invasivo e altamente efficace per la rilevazione precoce di alterazioni funzionali o strutturali, che possono sfociare in condizioni morbose più complesse se non affrontate tempestivamente.

La diagnosi precoce, infatti, è un fattore critico nella prognosi di numerose patologie, aumentando significativamente le probabilità di successo terapeutico.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera, sottolinea come questa iniziativa si inserisca in un programma più ampio, progettato per elevare il livello di consapevolezza sulla salute femminile e per offrire risposte concrete alle esigenze della popolazione.

Il San Carlo, in linea con la propria mission, si propone come un punto di riferimento per la prevenzione e la cura delle principali malattie che affliggono le donne, perseguendo un approccio olistico che coniuga l’eccellenza clinica con un’attenzione particolare al benessere psicofisico della persona.

L’azienda si distingue infatti per l’aver ottenuto i tre Bollini Rosa, prestigioso riconoscimento conferito dalla Fondazione Onda, attestante l’impegno e la qualità dei servizi offerti in ambito di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili, integrando un approccio multidisciplinare e promuovendo la ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro.

Questo impegno costante testimonia la volontà di un’azienda sanitaria al servizio del territorio, attenta a costruire un futuro più sano per le donne.